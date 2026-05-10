Cruz Azul confirma dos “refuerzos” para el Apertura 2026; Rotondi corre peligro

La Máquina de Cruz Azul cuenta con una de las plantillas más poderosas que existen en la actualidad en México; sin embargo, lo anterior no exime que el club ya vislumbre lo que será el siguiente Apertura 2026 de la mano de un nuevo entrenador.

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Este nuevo técnico, que aún se desconoce, contará con la participación de dos elementos que volverán a Cruz Azul luego de cumplir con un periodo de préstamo en dos equipos de la Liga BBVA MX. Esta situación, además, haría que la participación de Rodolfo Rotondi corra riesgo.

¿Qué jugadores volverán a Cruz Azul para el siguiente torneo?

Cruz Azul podrá contar con el retorno de dos laterales, derecho e izquierdo, que harán que la competencia interna sea cada vez más fuerte gracias a la buena participación que tuvieron en los últimos meses. El primero de ellos es Mauro Zaleta, mientras que el segundo es Javier Suárez.

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Mauro Zaleta tuvo una destacada participación en Mazatlán durante el año que estuvo prestado en la institución. De hecho, en este periodo de tiempo disputó 26 juegos, mismos de los cuales 16 fueron en la última temporada regular, promediando dos anotaciones y un pase a gol.

La situación con Javier Suárez, sin embargo, es un tanto distinta. El lateral derecho, que es considerado uno de los jugadores con más proyección en Cruz Azul, no fue muy considerado en el primer equipo del San Luis, sumando únicamente ocho juegos y una asistencia en la Leagues Cup pasada.

¿Por qué Rodolfo Rotondi corre riesgo en Cruz Azul?

El gran momento de Mauro Zaleta, así como el importante performance que ha mostrado Omar Campos en los últimos meses, haría que Rodolfo Rotondi ya no tenga garantizada la titularidad como carrilero por izquierda en Cruz Azul, lo cual obligaría al delantero a buscar más minutos en otras instituciones al interior del país.

