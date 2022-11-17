La razón por la que Lloris no usará el gafete LGTBIQ+ en QATAR 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 es muy diferente a lo que se había visto antes, no sólo por el horario, la alimentación o el hecho de celebrarlo por primera vez en época invernal… sino por la cultura e idiosincrasia catarí que es muy distinta a occidente.

El guardameta y capitán de la Selección de Francia, Hugo Lloris se ha pronunciado sobre la prohibición del uso de símbolos de la comunidad LGTBIQ+ en Qatar 2022, y se mostró contundente en sus comentarios al respecto.

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¿Por qué Hugo Lloris no usará el gafete de capitán con la bandera LGTBIQ+?

Hugo Lloris fue contundente en entrevista sobre si usaría el gafete de capitán con los colores de la bandera LGTBIQ+ durante la justa mundialista de Qatar 2022, como muestra de apoyo al movimiento.

“Tengo mi opinión personal. Cuando recibimos a los extranjeros en Francia, a menudo queremos que cumplan con nuestras reglas, respeten nuestra cultura. Haré lo mismo en Catar. Tengo que mostrar respeto por eso”, dijo el portero de la selección gala.

Cabe mencionar que el equipo de Argentina inspiró su segunda equipación, en gran medida, como protesta por la actual política en el país anfitrión en agenda feminista. Y lo mismo el diseño de las playeras que presentó Dinamarca, que protestan contra las malas condiciones por las que pasaron los trabajadores para edificar los Estadios de Qatar 2022.

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Los símbolos LGTBIQ+ en el futbol han sido un medio recurrente por el cual se expresan los mensajes políticos y sociales en el mundo. Qatar 2022 representa a una nación que tiene prohibidas las muestras de amor entre personas del mismo sexo, y donde las condiciones laborales de los migrantes que trabajaron en la construcción de los nuevos estadios... generaron gran controversia. Por tal motivo hay una ruptura entre los valores que profesa la FIFA y sus organizadores del mundial.

Hugo LLoris se muestra solidario

Sin embargo, Hugo Lloris añadió que los jugadores de la Selección de Francia seguramente se unirán para tomar una acción colectiva con respecto a los derechos humanos en Catar, y aseguró que su responsabilidad con las causas sociales es importante.

"No podemos ser insensibles a esos asuntos. Lo haremos en algunos días, horas, veremos", agregó Lloris.