La razón por la que Sadio Mané sí estará en Qatar 2022

El futbolista senegalés Sadio Mané ha sido uno de los grandes referentes en los últimos años del fútbol africano… motivo por el cual, encendió las alarmas en días pasados por una lesión que le dejaría fuera deL Mundial de Qatar 2022.

Bayern Múnich decidió ficharle para la presente temporada por una cifra que rondó los 32 millones de euros fijos y 9 millones en variables, Sadio Mané ha marcado 11 goles en la presente temporada de la Bundesliga con el equipo de Julian Nagelsmann.

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Sadio Mané estará en Qatar 2022

Sadio Mané preocupó a todo Senegal luego que fuese retirado del partido que el Bayern Múnich sostuvo en la Bundesliga ante Werner Bremen. La estrella de los 'Leones de la Teranga'… tuvo molestias en el peroné luego de una acción sobre el minuto 21, hecho que lo hizo abandonar el terreno de juego con el rostro de preocupación

El entrenador de Senegal Aliou Cissé afirmó ante la prensa que vale la pena esperar una evolución positiva en su jugador, por lo que decidió mantenerlo dentro de la lista oficial de 26 futbolistas que participarán con actuales campeones de África en Qatar 2022.

"He preferido incluirlo en el grupo. Sadio Mané es un jugador importante en nuestro efectivo, es importante continuar pendientes de su lesión a la espera de que de aquí a dos o tres semanas haya una evolución. Pero nosotros somos realmente optimistas", aseguró el estratega.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19: Idrissa Gana Gueye of Senegal celebrates with Alfred Ndiaye, Salif Sane and Sadio Mane of Senegal after Thiago Cionek of Poland scored and own goal to put Senegal in front 1-0 during the 2018 FIFA World Cup Russia group H match between Poland and Senegal at Spartak Stadium on June 19, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)|Catherine Ivill/Getty Images

La lista definitiva de Senegal para la Copa del Mundo de Qatar 2022

🚨 OFFICIEL : LA LISTE DU SÉNÉGAL POUR LA COUPE DU MONDE 2022 ! 🇸🇳🦁 pic.twitter.com/wIiHZfddnR — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 11, 2022

Además de Sadio Mané, la lista la completan figuras como Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, entre otros.

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Senegal es el actual campeón de África y con la presencia del futbolista del Bayern Múnich gana un poder en el frente temible, por lo que su técnico expresó lo siguiente: "Pondremos todos los medios necesarios para poder recuperar a Sadio Mané", añadió. El equipo de los leones abrirá su participación en Qatar 2022 ante la selección de Países Bajos el 21 de noviembre en el Estadio Al Thumama.