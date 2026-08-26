La reacción de Chivas ante el interés de Europa por Tala Rangel

Además de transferir a la Hormiga González, Chivas recibió durante las últimas semanas distintos rumores relacionados con posibles salidas de sus jugadores al futbol europeo. Uno de los nombres que apareció con mayor fuerza fue el de Raúl Rangel.

El “Tala” despertó el interés del Dinamo de Zagreb. Sin embargo, dentro del Guadalajara existe tranquilidad respecto al futuro del portero de 26 años que es titular en la Selección Nacional de México.

Raúl Rangel podría cambiar de equipo tras la Copa del Mundo|Crédito: @Chivas / X

En Chivas hay tranquilidad y confianza en Tala Rangel

En Chivas valoraron especialmente el comportamiento de Raúl Rangel durante este periodo de rumores. El portero habría dejado claro que está contento en el club y que no tiene prisa por marcharse a Europa. En caso de recibir una propuesta, su postura sería analizarla junto con la institución antes de tomar una decisión.

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Desde el entorno del Guadalajara también consideran que la situación debe manejarse con calma. El interés del Dinamo de Zagreb existió, aunque no habría llegado a convertirse en una propuesta formal. Se trató de un acercamiento para conocer las condiciones de una eventual negociación por el portero mexicano.

|Crédito: Instagram/@raulra_22

De acuerdo con los reportes, el club croata habría manifestado informalmente su disposición a negociar por alrededor de 3 millones de dólares. La cifra fue considerada insuficiente por Chivas.

¿Qué se sabe de la posible salida de Tala Rangel de Chivas?

Raúl Rangel tiene 26 años y fue el portero titular de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su rendimiento también despertó interés fuera de México, aunque hasta el momento no existe una oferta formal.

Crédito: Mexsport

Una versión señalaba que Chivas habría complicado su salida al establecer un precio cercano a los 13 millones de dólares. Sin embargo, esta información no coincidiría con lo ocurrido dentro de la institución. La directiva rojiblanca simplemente consideró que los 3 millones de dólares planteados informalmente no eran suficientes.

Además, cuando aparecen rumores sobre algún jugador, la directiva suele comunicarse con el futbolista para conocer su postura. En el caso de Rangel, su respuesta habría sido clara: está cómodo en Chivas y no le urge dar el salto a Europa.

