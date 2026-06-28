Real Betis podría pagar más de 350 millones por estos DOS jugadores mexicanos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en el escenario perfecto para que distintos jugadores mexicanos alcen la mano con miras a llegar al futbol del viejo continente. Bajo este contexto, el Real Betis estaría siguiendo muy de cerca a dos elementos en el centro del campo.

Entrevista con Alexis Vega | Selección Azteca

Actualmente, el Real Betis cuenta con el mexicano Álvaro Fidalgo en su plantilla; sin embargo, distintos reportes sostienen que el conjunto verdiblanco estaría dispuesto a desembolsar más de 350 millones por estos dos jugadores, los cuales representan a la Selección en el Mundial 2026.

¿Qué jugadores podría fichar el Real Betis tras el Mundial 2026?

Erik Lira y Brian Gutiérrez se ganaron su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sobre todo, por el último semestre que tuvieron con Cruz Azul y Chivas, respectivamente. Ante ello, se habla de la posibilidad de que ambos emigren a Europa, más precisamente al Real Betis.

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Y es que, de acuerdo con información del portal Soy Futbol, el Real Betis tendría en mente desembolsar cerca de 21 millones de dólares a fin de fichar a estos dos elementos, pues considera que tienen el potencial suficiente para ser diferenciadores en el terreno de juego.

Cabe mencionar que, al tipo de cambio actual, 21 millones de dólares sugieren más de 350 millones de pesos mexicanos, lo que sugiere una cantidad realmente importante para dos de los elementos nacionales que más destacaron en la última temporada dentro de la Liga BBVA MX.

¿Qué otros jugadores podrían salir de México tras el Mundial 2026?

Además de los dos antes mencionados, cuya posibilidad de emigrar a Europa es latente, existen otros jugadores de la Selección Mexicana que podrían dar el salto al viejo continente al término del Mundial 2026, entre los que destacan Raúl Rangel, Israel Reyes y Armando González.

