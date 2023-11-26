Jude Bellingham vuelve a marcar con el Real Madrid

Dos goles del brasileño Rodrygo y uno del inglés Jude Bellingham sirvieron para que el Real Madrid sume los tres puntos en el estadio Nuevo Mirandilla frente al Cádiz (0-3) y tome el liderato de LaLiga, a la espera de lo que haga el Girona en su partido de este lunes ante el Athletic.

El Real Madrid impuso su calidad y pegada ante un animoso equipo de Cadiz que llegó con 0-1 al descanso, pero terminó cediendo ante el poderío blanco en la segunda mitad.

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El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se vio obligado a un cambio de última hora dando entrada como titular a Rodrygo en lugar de Brahim, que, con problemas estomacales, se cayó del once titular minutos antes de comenzar el partido, situación que al final fue positivo para el resultado del equipo.

Real Madrid abrió el marcador por medio de Rodrygo.

El brasileño recogió un balón sin dueño para abrirse hueco y enganchar un disparo ante el que nada pudo hacer el portero Ledesma. Apenas habían transcurrido catorce minutos de juego y el Madrid había apagado los ánimos de los jugadores del Cádiz.

Ya en el segundo tiempo la escuadra de Ancelotti volvió a marcar y de nuevo con el sello de Rodrygo.

Permitió el Cádiz una contra madridista en superioridad numérica que culminó el delantero brasileño rompiendo la defensa local para poner de nuevo un balón imposible a Ledesma.

Luka Modric sale con problemas musculares

Con el 0-2, Ancelotti sustituyó a Modric, que había rozado el gol con un disparo que pegó en un poste antes del segundo tanto blanco. El croata se marchó al banquillo con molestias musculares.

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Poco después apareció de nuevo Rodrygo para asistir a Bellingham, que firmó un 0-3 que terminó de enterrar la ilusión por sumar del Cádiz.

Con todo decidido, el ritmo del encuentro decayó y sólo Real Madrid esperó a que terminara el partido para dormir este domingo como líder absoluto del campeonato español.