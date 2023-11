Javier Aguirre habla de la actitud de los aficionados del Atlético de Madrid

El Mallorca, equipo dirigido por Javier Aguirre, visitó al Atlético de Madrid por la Jornada 14 de LaLiga y, aunque el equipo local se llevó el triunfo, hubo matices positivos para el director técnico mexicano; por ejemplo: el reconocimiento del público.

Posterior al encuentro, el ‘Vasco’ habló acerca del cálido recibimiento que se le dio desde la grada, resultado de los casi tres años que pasó al frente del conjunto colchonero, entre 2006 y 2009.

“La gente es muy generosa conmigo. Siempre se portaron bien, siempre nos tenemos un respeto y un cariño mutuo. Yo también tengo un cariño especial por este club”, dijo.

Con respecto al resultado, adverso para la causa que hoy defiende, el estratega azteca explicó los motivos que, considera, condujeron el juego hacia el 1-0 con el que finalizó.

“Quizá, sostener tanto tiempo al Atlético de Madrid es complicado. El gol de (Antoine) Griezmann nos obligó, sin perder el orden y el trabajo, a estirar un poco. No alcanzó, pero el equipo, a pesar de la derrota, sale reforzado en cuanto a que sabe competir. No ganamos, pero competimos. Aquí no ha ganado nadie al Atlético de Madrid, ni siquiera lo han empatado. El Mallorca sale reforzado para los tres partidos que tiene ahora en casa”, apuntó.

La autocrítica también fue parte de su diagnóstico: “Hemos fallado en las áreas y este partido es un claro ejemplo de ello. La responsabilidad sola y máxima es mía. El culpable de la derrota soy yo. Nos han condenado muchos errores individuales que el año pasado quizá no se notaban y acertábamos todo lo que tirábamos y este año no acertamos con las dos que tuvimos hoy”.

Por último, el timonel del cuadro mallorquín hizo un análisis de la temporada, en la que su club marcha decimoséptimo, con nueve unidades.

“Es un bagaje muy pobre. Quizá no merecemos más. Esto habla de que La Liga es muy difícil ganar. Somos un equipo que compite, pero nos faltan cosas para ganar y esto es trabajo mío, evidentemente (hay que) elegir bien las piezas, trabajar mejor y hacer algo distinto para que el equipo encuentre la portería y conseguir puntos”, sentenció.

