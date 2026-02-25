El Bernabéu responde tras el caso Vinícius: mensaje contundente ante Benfica

Cuando los equipos saltaron al césped del Santiago Bernabéu para el duelo de Champions League entre Real Madrid y Benfica, el estadio ya había fijado postura: “No al racismo” y “Respect”.

Fue una declaración pública en el contexto más observado del fútbol europeo y que ha desatado un caos en los últismos días.

Tolerancia cero en casa blanca

Tras lo ocurrido en la ida en Lisboa, donde Vinícius Júnior denunció un presunto insulto racista por parte de Gianluca Prestianni, el club merengue quiso que su casa enviara un mensaje inequívoco. Aunque se habló de un mosaico más amplio, las dos consignas visibles en la grada bastaron para convertir el arranque del partido en un posicionamiento institucional.

El encuentro fue catalogado de alto riesgo, como suele ocurrir con las noches europeas en Madrid. A la capital llegaron cerca de 4,000 aficionados del conjunto lisboeta, uno de los desplazamientos más numerosos de la temporada. El Bernabéu, con entradas agotadas desde hacía más de una semana, presentó un lleno imponente.

Y en ese escenario se dio un mensaje no pasó desapercibido, sino todo lo contrario, le dio la vuelta al mundo.

NO AL RACISMO ✊🏿✊🏿✊🏿 pic.twitter.com/YPEXt4PeOG — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 25, 2026

La decisión de la UEFA antes del partido

Horas antes del inicio, la UEFA desestimó el recurso presentado por el Benfica para que Prestianni pudiera jugar en Madrid. El Órgano de Apelación confirmó la suspensión provisional dictada el 23 de febrero de 2026 por el Órgano de Control, Ética y Disciplina.

En consecuencia, el futbolista argentino no estuvo disponible para el partido de vuelta mientras continúa la investigación sobre lo sucedido en la ida. El organismo europeo mantiene abierta la revisión del caso.

El episodio vuelve a colocar el foco sobre la lucha contra el racismo en el fútbol continental, una problemática que ha marcado repetidamente la trayectoria de Vinícius en distintos escenarios.

