OFICIAL: UEFA suspende a joven promesa del Benfica por racismo

El joven delantero argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, ha sido suspendido provisionalmente con un partido por la UEFA por lo que no podrá disputar el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League frente al Real Madrid. La sanción se deriva de los insultos racistas denunciados por el brasileño Vinícius Junior durante el encuentro de ida en Lisboa.

RESUMEN: Necaxa vs Toluca | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

¿Cuál es el origen de la sanción a Prestianni?

En el primer partido de la serie disputado en el Estadio da Luz, donde el Real Madrid salió con la victoria por marcador de 1-0, Vinícius Junior reportó haber sido víctima de insultos racistas provenientes de Prestianni después de haber anotado el gol. El brasileño le señaló al árbitro que el jugador del Benfica le dijo ‘mono’ tapándose la boca con la camiseta.

El silbante procedió a activar el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante unos minutos para reanudarse posteriormente, con Vini sobre el campo y el jugador del conjunto portugués siendo sustituido poco después.

Tras revisar los informes del árbitro y las pruebas presentadas, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió imponer una suspensión de un partido al atacante argentino, mientras se continúa con la investigación para determinar si habrá sanciones adicionales.

TE PUEDE INTERESAR:



La ausencia de Prestianni representa un golpe para el Benfica, que confiaba en el talento del joven de 18 años para enfrentar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El equipo portugués deberá reorganizar su ataque y buscar alternativas ofensivas para intentar remontar la serie.

¿Cuáles han sido las reacciones del supuesto insulto racista a Vinícius en el futbol europeo?

El caso ha generado múltiples reacciones en el ámbito deportivo. Desde España, varios medios buscan que la UEFA ponga un castigo ejemplar ante cualquier forma de discriminación, mientras que en Portugal, el Benfica ha dado todo su apoyo al jugador que asegura que en ningún momento insulto al delantero madridista. Por su parte, Vinícius Junior ha recibido muestras de apoyo de compañeros y aficionados, reforzando el llamado a erradicar el racismo en el futbol.

