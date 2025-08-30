¿Real Madrid jugará un partido de Champions League en China?

Se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2025/26 en Mónaco y al Real Madrid le tocó uno de los calendarios más exigentes en tiempos recientes en el tema de distancia. El equipo ahora dirigido por Xabi Alonso no solo deberá medirse a clubes top como el Manchester City, Liverpool y la Juventus, sino afrontará un desplazamiento logístico sin precedentes, visitar al Kairat Almaty en Kazajistán, cuyo estadio se encuentra a apenas 300 kilómetros de la frontera con China.

El conjunto merengue quedó con un grupo nada asequible, considerando sus diferentes rivales de los distintos bombos bajo este nuevo formato. El último partido de la fase inicial tras eliminar los grupos, el último partido contra el equipo kazajo representa un desafío único. El Kairat, que eliminó sorpresivamente al Celtic en penales la fase de clasificatorios, jugará como local en condiciones climáticas y geográficas extremas al final de este año. El desplazamiento desde Madrid supera las 6.000 kilómetros y requerirá una adaptación horaria de 5 horas, además de tomar un vuelo de más de 10 horas, lo que significaría un desgaste significativo.

Una prueba más para el Real Madrid

Para la escuadra española, acostumbrado a los grandes escenarios, este viaje supondrá una prueba de resistencia física y mental. La directiva comienza a estudiar opciones para minimizar el impacto, incluyendo un vuelo charter y ajustes en la planificación previa al encuentro.

Mientras los aficionados anticipan clásicos europeos, la visita a Kazajistán emerge como el capítulo más exótico de una fase de grupos que promete emociones fuertes y una incógnita lo que significará a todos los equipos que visiten este territorio.

