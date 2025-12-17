¿Bombazo a la vista? La joya mexico-americana que está en la mira del Real Madrid

El Real Madrid vuelve a fijar su mirada en el talento latino que crece en Estados Unidos. En esta ocasión, el club más ganador de Europa sigue de cerca a Da’vian Kimbrough, un delantero mexico-americano de apenas 15 años que ya comienza a generar ruido en los radares internacionales gracias a su rendimiento en la USL Championship y con selecciones juveniles.

Kimbrough, actual jugador del Sacramento FC, es considerado uno de los proyectos más prometedores del fútbol juvenil en Norteamérica. Su nombre ha tomado fuerza luego de su destacada participación con la Selección Mexicana Sub-15, un escenario que atrajo la atención de visores europeos, incluidos los del conjunto merengue.

El interés del Real Madrid y un plan a largo plazo

De acuerdo con diversos reportes, los scouts del Real Madrid han emitido evaluaciones muy positivas sobre Da’vian Kimbrough desde el Premundial Sub-15 de Concacaf, disputado en Costa Rica. En ese torneo, el delantero fue pieza clave del cuadro mexicano y brilló en la final ante Estados Unidos, donde México goleó 5-0 y Kimbrough anotó uno de los goles, asegurando la Bota de Oro.

El plan del club español sería claro y paciente: asegurar sus derechos y llevarlo de forma progresiva, comenzando por el Real Madrid Castilla, para completar su proceso de formación antes de pensar en el primer equipo. Una estrategia que el club ha aplicado con éxito en otros jóvenes talentos.

Este tipo de movimientos ilusiona a los aficionados latinos en Estados Unidos, especialmente en un contexto donde el desarrollo de futbolistas jóvenes se vuelve clave rumbo a nutrir a las selecciones sin límite de edad.

Da’vian Kimbrough, símbolo del nuevo talento latino

Nacido el 18 de febrero de 2010 en Woodland, California, Da’vian Kimbrough cuenta con tres nacionalidades: mexicana por su madre, camerunesa por su padre y estadounidense por nacimiento. Esa diversidad refleja el perfil multicultural que define al fútbol en Estados Unidos.

Con apenas 15 años y una estatura cercana a 1.80 metros, su combinación de potencia física, técnica y olfato goleador llamó la atención del área de scouting encabezada por Andrés Lillini, responsable de detectar talento en MLS y ligas alternas como la USL.

Hoy, Kimbrough representa el sueño de muchos jóvenes latinos: crecer en el fútbol estadounidense y ser observado por los gigantes de Europa. Su historia conecta directamente con una generación de aficionados que verá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una plataforma para que este talento siga floreciendo.