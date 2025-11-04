Real Madrid pierde el paso perfecto durante la Jornada 4 de la Champions League

El Real Madrid ha perdido el paso perfecto en la Temporada 2025/26 de la Champions League. Durante la Jornada 4 de la Fase de Liga, el Liverpool se hizo de los tres puntos en la cancha de Anfield en un partido cerrado, mismo que fue definido por un solitario gol de Alexis Mac Allister durante el segundo tiempo.

A pesar de los intentos de los 'Reds', Courtois fue una pieza clave para la escuadra Merengue, pues el portero de Bélgica evitó la caída de su arco en varias ocasiones.

Para la Jornada 5 de la Fase de Liga, el Real Madrid tiene como rival al Olympiacos, encuentro a disputarse en Grecia. Por su parte, el Liverpool se mide al PSV jugando de nueva cuenta en casa.

