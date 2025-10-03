Real Madrid tendría en la mira a un jugador de 100 millones de euros

El Bayern Munich podría enfrentar una batalla complicada para retener a su joya con más potencial. Se trata de Michael Olise, el extremo francés de 23 años que llego proveniente del Crystal Palace por unos 53 millones de euros en 2024, se ha convertido en el objetivo principal de varios gigantes europeos tras su espectacular arranque en la Bundesliga.

Te puede interesar: Esto es lo que debes gastar para entrar a la final del Mundial 2026

De acuerdo con información de diferentes medios, tres equipos importantes de la Premier League, el Manchester City, Liverpool y Chelsea que preparan ofertas cercanas a los 100 millones de euros para tentar al conjunto bávaro. A este trío se suma el Paris Saint-Germain, que sigue de cerca la situación del jugador galo.

América se llevó el clásico capitalino | DeporTV Express

La nueva figura del Bayern Munich

Olise que tuvo una gran primera temporada en la élite con el Bayern, tuvo unos grandes números que justifican este interés, ya que en apenas 9 partidos oficiales esta temporada, acumula 5 goles y 6 asistencias, consolidándose como el segundo jugador con más aportaciones de gol por detrás de Harry Kane y siendo uno de los más decisivos bajo las ordenes de Vincent Kompany.

Su progresión ha sido tan meteórica que su valor de mercado se ha duplicado en cuestión de meses. Mientras tanto, el Real Madrid mantiene su política de fichar a jóvenes con proyección y talento, aunque prioriza la contratación la siguiente temporada de elementos defensivos ante las inminentes salidas de David Alaba y Antonio Rüdiger. El club blanco sigue de cerca la evolución de Michael, pero no lo considera objetivo inmediato.

Para el Bayern, la situación representa un dilema, el vender con sustancial ganancia tras solo un año o resistir las presiones para construir alrededor de una estrella en ascenso. Con contrato hasta 2029, los bávaros tienen la sartén por el mango, pero difícilmente podrán ignorar ofertas que rozan los 100 millones.

Te puede interesar: En minutos, Estados Unidos aplasta a Francia en el Mundial Sub 20