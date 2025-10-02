Esto es lo que debes gastar para entrar a la final del Mundial 2026

Vaya cantidades las que se manejan en el entorno para poder asistir a una final de Copa del Mundo. Claramente se entiende que haya un nivel de exclusividad grande, pero las personas están reaccionando negativamente a que los precios rondan en los miles de dólares. Por ello, conoce las cifras exactas si quieres asistir al gran partido del Mundial 2026.

Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México

¿Cuánto cuestan los boletos para entrar a la Gran Final del Mundial 2026?

Una de las críticas que se hacen escuchar en las redes sociales por parte de los aficionados y también por expertos que estudian al futbol como un fenómeno social hacen eco en cómo este deporte cada vez se aleja más de las personas en general. Hoy asistir a un partido se vuelve un asunto de exclusivismo y los boletos para la final de Copa del Mundo son eso.

La información compartida por la propia FIFA indica que los boletos se dividen en cuatro categorías. Por ello estos son los precios para ese encuentro en particular.

Categoría 1 - 6730 dólares.

6730 dólares. Categoría 2 - 4210 dólares.

4210 dólares. Categoría 3 - 1045 dólares.

1045 dólares. Categoría 4 - 475 dólares.

¿Dónde se jugará la Gran Final del Mundial 2026?

La Copa del Mundo en conjunto tuvo como el gran artífice a los Estados Unidos. El nivel de inmuebles no se compara a lo ofrecido por Canadá y México y por ello la Gran Final se disputará en un imponente estadio que compitió con Dallas y Los Ángeles. El estadio elegido fue el Metlife de New Jersey, el cual tiene capacidad para 82,500 espectadores.

@fergolmx Aquí se jugará la Final Mundial del 2026 🔥 🏆 Mexico Estados Unidos Canada 🏟️ Metlife Stadium ♬ Epic Inspiring - Kidmada

¿Cuándo se jugará la Gran Final del Mundial 2026?

Mientras que la fecha elegida para disputarse el partido definitivo que permitirá el conocimiento del nuevo monarca mundial es la del domingo 19 de julio. El encuentro tiene estipulado iniciarse alrededor del mediodía en horario del centro de México, esto con la intención de que la mayoría de los países a nivel mundial lo observen con un horario medianamente accesible.