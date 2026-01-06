Figura del Liverpool se rinde ante Raúl Jiménez: “Es muy peligroso... muy fuerte”

Raúl Jiménez llega en plena forma a la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo una gran noticia para la Selección Mexicana. El delantero de 34 años viene de asistir en el empate de Fulham frente a Liverpool en la Premier League y captó las miradas de miles de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, una de las figuras de los ‘Reds’ se tomó su tiempo para elogiar al goleador mexicano y remarcar su gran presente.

Cody Gakpo elogia a Raúl Jiménez tras el Fulham - Liverpool

Cody Gakpo, delantero del Liverpool, pasó por los micrófonos de TNT Sports México y allí destacó algunas de las cualidades más sobresalientes del canterano del América , como su juego aéreo, su potente físico y su eficacia de cara al arco rival: “Es muy peligroso, creo que es muy fuerte en el aire, también cuando juega el balón puede retenerlo bien para el equipo, con cambios de juego y es muy bueno frente a la portería”, destacó el neerlandés.

Cody Gakpo elogia a Raúl Jiménez|Crédito: @LFC / X

El ‘Lobo de Tepeji’ tuvo un gran partido frente a los ‘Reds’ y dio una gran asistencia en el primer gol del Fulham. Jiménez se retrasó hasta la mitad de cancha donde recibió el balón y, sin pensarlo dos veces, realizó un toque con la parte externa de su pie derecho para dejar completamente solo a Harry Wilson, quien definió ante el portero Alisson Becker para adelantar a los de Londres en el marcador.

Raúl's flick and Harry's finish. 🤤 pic.twitter.com/OIq3tVmYri — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 4, 2026

Gakpo no dejó pasar la magia de Jiménez y también remarcó su gran momento: “Creo que todos en la Liga saben el gran delantero que es y lo demuestra una y otra vez”. Sin lugar a dudas, Raúl se ha ganado un nombre dentro de la Premier League al brillar en equipos como el Wolverhampton y hoy con Fulham.

Raúl Jiménez buscará seguir de racha ante Chelsea

Los Cottagers recibirán este miércoles 7 de enero al Chelsea por la jornada número 21 de la Premier League. Si bien es cierto que los ‘Blues’ llegan a este encuentro golpeados por la salida de su entrenador, Enzo Maresca, demostraron ante el Manchester City en la fecha pasada que esto no afectó anímicamente al plantel rescatando un empate.

Chelsea tiene como objetivo meterse en zona de UEFA Champions League al ubicarse quinto en la tabla general, mientras que Fulham buscará seguir sumando puntos para mantenerse en zona de permanencia y soñar con clasificar a competencias internacionales. Los Cottagers están ubicados en la posición número 11 y Jiménez buscará seguir de racha en el derbi del Oeste de Londres.