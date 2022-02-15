Real Madrid visita al PSG en un partido con aroma a Final

Este martes, en actividad de los Octavos de Final de la Champions League, se mide el equipo del PSG ante el del Real Madrid en París, en un choque que tiene tintes y aroma a una Final, por medir a dos de las escuadras con mayores reflectores.

Uno de los partidos más esperados por los amantes del futbol, el enfrentamiento entre PSG y Real Madrid en el Parque de los Príncipes, presenta además un frente a frente inédito entre el argentino Mauricio Pochettino y el italiano Carlo Ancelotti, dos estrategas de un perfil que históricamente triunfó en la casa blanca.

El perfil de Pochettino como entrenador siempre ha sido del gusto de las altas esferas madridistas, e inclusive se reportó en su momento, que el Madrid tuvo en la mira al argentino, justo cuando Zinedine Zidane se marchó por segunda ocasión, pero el sudamericano ya estaba al mando de los parisinos.

Declaraciones Pochettino previo al duelo de Champions League

“Creo que no hay favorito, es una eliminatoria que bien podría ser una Final de Champions League, por calidad, nombres, por jugadores. Nosotros somos aspirantes y más allá de todo lo planteado y el esfuerzo del verano, los que han ganado Champions son nuestros rivales. No somos víctimas, confío plenamente en los jugadores, en mi equipo, en la fuerza del club, fans que transmiten la energía”.

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Declaraciones Ancelotti previo al PSG vs Real Madrid

“Las sensaciones son buenas, con toda la confianza del mundo. Es un partido difícil ante un equipo difícil, que tiene la aspiración de ganar el título. Podría ser esto una Final, pero tenemos las ganas de eliminar a una escuadra que podría estar en una Final”.