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Fútbol

Cristiano Ronaldo sería el primer fichaje de Zidane en el PSG

Zinedine Zidane sería el director técnico que estaría buscando el Paris Saint Germain y pondría como condición para llegar, fichar a Cristiano Ronaldo

Zidane pide a Cristiano Ronaldo para llegar al PSG
.|Laurence Griffiths/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

El futuro de Mauricio Pochettino es incierto. A pesar de que el PSG está en los Octavos de Final de la Champions League y marcha como primero de la Ligue 1, con muchas posibilidades de quedar campeón, el equipo de París ya tiene un Plan "B".

En caso de que salga el siguiente verano, el siguiente entrenador del conjunto francés sería Zinedine Zidane. El director técnico viviría apenas la que fuera su tercera aventura como mandamás de una plantilla.

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Su primer travesía como dirigente fue el Real Madrid Castilla. Con el equipo merengue B estuvo de 2014 a 2015, en los que disputó un total de 54 encuentros, con 26 triunfos, 17 empates y 14 derrotas.

Su buen paso por el segundo equipo lo llevó a la Primera División de España con el Real Madrid, donde fue entrenador de 2015 a 2021, en los que dirigió a La Casa Blaca en 263 partidos, con 172 victorias, 55 igualadas y apenas 36 descalabros.

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Levantó dos veces La Liga (2016-2017 y 2019-2020), además de que consiguió dos veces la Supercopa de España (2017 y 2020). Por si fuera poco, se llevó en tres ocasiones la Champions League (2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018), con dos Supercopas de Europa (2016 y 2017) y dos Mundiales de Clubes (2016-2017).

Zidane habría pedido a Cristiano Ronaldo para llegar al PSG

De acuerdo con información del diario inglés Daily Mirror, el entrenador francés habría pedido como refuerzo a Cristiano Ronaldo para aceptar el cargo en el PSG.

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Con esto se cumpliría el sueño de muchos de poder en el mismo equipo a Lionel Messi y CR7; además de que la dupla de Zidane y Ronaldo, que consiguió todos los campeonatos ya mencionados le daría a la afición del PSG la ilusión de levantar la Champions League por primera vez, en caso de que este año no logre conseguirlo.

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