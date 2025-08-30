Real Madrid vs Mallorca alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 3 de LaLiga

Este sábado 30 de agosto, el Estadio Santiago Bernabéu será testigo de un nuevo capítulo en LaLiga 2025-26 cuando el Real Madrid reciba al Mallorca en la Jornada 3 del campeonato español. El conjunto merengue, dirigido por Xabi Alonso, llega con paso perfecto tras vencer a Osasuna y Real Oviedo en sus dos primeros compromisos. Por su parte, el Mallorca busca su primera victoria tras un empate ante Celta y una dura derrota frente al Barcelona.

¿Cuál es el 11 inicial de Real Madrid?

El Real Madrid presenta una alineación de lujo, con el regreso de Vinícius Jr al once titular luego de haber iniciado en la banca en la jornada anterior. El brasileño acompañará en ataque a Kylian Mbappé, quien ya suma tres goles en el torneo, y al joven argentino Franco Mastantuono, que se ha ganado la confianza del técnico tras su destacada actuación ante Oviedo.

En el mediocampo, Xabi Alonso apuesta por la solidez de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, mientras que Arda Güler ocupará el rol creativo. Las ausencias de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga por lesión siguen pesando, pero el equipo ha sabido compensarlas con buen juego colectivo.

La defensa blanca estará conformada por Thibaut Courtois en el arco, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras en los laterales, y la dupla central de Eder Militao y Dean Huijsen.

¿Cuál es la alineación del Mallorca para enfrentar al Real Madrid?

Por el lado del Mallorca, el técnico Jagoba Arrasate apuesta por un esquema compacto y de presión alta. Leo Román será el guardameta, respaldado por una línea defensiva con Mate Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica y Marash Kumbulla.

En el medio campo estarán Manu Morlanes, Sergi Darder y Pablo Torre, mientras que el ataque lo liderarán Vedat Muriqi y Mateo Joseph.

El partido está programado para las 13:30 horas (tiempo del centro de México). Con el Real Madrid buscando mantener su invicto y el Mallorca urgido de puntos, se espera un duelo intenso y lleno de emociones.

