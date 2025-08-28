deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

OFICIAL: Convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Japón y Corea del Sur

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre dio a conocer la lista de 23 jugadores para la Fecha FIFA, juegos a disputarse el 6 y 9 de septiembre

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de 24 jugadores para la Fecha FIFA de septiembre. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional encara partidos amistosos frente a Japón y Corea del Sur, escuadras que ya consiguieron su pase a la Copa del Mundo de 2026 de la que México es sede junto a Estados Unidos y Canadá.

Te puede interesar: OFICIAL: Definida la Gran Final de la Leagues Cup 2025

Luego del microciclo en el Centro de Alto Rendimiento con jugadores que militan en la Liga BBVA MX, el ‘Vasco’ ya tiene a los elegidos para enfrentarse a los conjuntos de Asia.

El partido de México vs Japón se va a disputar en la cancha del Oakland Coliseum el sábado 6 de agosto, encuentro a jugarse en punto de las 20:00 horas, tiempo de la CDMX.

En el historial, la Selección Mexicana y los ‘Samuráis’ se han enfrentado en seis ocasiones. El registro es de cinco victorias para México y una derrota.

Posteriormente, el duelo frente a Corea del Sur se encuentra programado para el martes 9 de agosto a las 19:00 horas en el Geodis Park de Nashville.

La rivalidad contra el equipo peninsular es mayor, pues ambas escuadras nacionales se han medido en 14 partidos con saldo de ocho victorias para el equipo ahora comandado por Javier Aguirre, dos empates y cuatro triunfos para Corea del Sur.

Convocatoria de México vs Japón y Corea del Sur

Porteros: Sebastián Jurado, Raúl Rangel, Carlos Moreno.

Defensas: Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Juan José Sánchez Pirata, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Gallardo,Mateo Chávez.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Érick Sánchez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Diego Lainez, César Huerta, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Hirving Lozano, Alexis Vega y Germán Berterame.

Te puede interesar: OFICIAL: Santos presenta nuevo DT tras la derrota del fin de semana

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Resumen México vs Suiza
Selección Azteca
Resumen México 2-4 Suiza | Partido amistoso, Fecha FIFA
Reider, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Fabian Rieder! México 2-4 Suiza | Fecha FIFA
Ángel Sepúlveda, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Ángel Sepúlveda! México 2-3 Suiza | Fecha FIFA
Ndoye, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Dan Ndoye! México 1-3 Suiza | Fecha FIFA
Amdouni, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Zeki Amdouni! México 1-2 Suiza | Fecha FIFA
Santiago Gimenez, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Santiago Gimenez! México 1-1 Suiza | Fecha FIFA
Embolo, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Breel Embolo! México 0-1 Suiza | Fecha FIFA
Alexis Vega, Selección Mexicana
Selección Azteca
Alexis Vega revela que el tener jugadores en Europa enriquece a la Selección Mexicana
Thumbnail
Selección Azteca
César Montes revela los aprendizajes que le ha dejado Rafa Márquez a la Selección Mexicana
Thumbnail
Selección Azteca
El Piojo Alvarado explica la diferencia que se siente en la Selección Mexicana con el Vasco Aguirre
×
×