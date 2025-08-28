OFICIAL: Convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Japón y Corea del Sur

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de 24 jugadores para la Fecha FIFA de septiembre. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional encara partidos amistosos frente a Japón y Corea del Sur, escuadras que ya consiguieron su pase a la Copa del Mundo de 2026 de la que México es sede junto a Estados Unidos y Canadá.

Luego del microciclo en el Centro de Alto Rendimiento con jugadores que militan en la Liga BBVA MX, el ‘Vasco’ ya tiene a los elegidos para enfrentarse a los conjuntos de Asia.

El partido de México vs Japón se va a disputar en la cancha del Oakland Coliseum el sábado 6 de agosto, encuentro a jugarse en punto de las 20:00 horas, tiempo de la CDMX.

En el historial, la Selección Mexicana y los ‘Samuráis’ se han enfrentado en seis ocasiones. El registro es de cinco victorias para México y una derrota.

Posteriormente, el duelo frente a Corea del Sur se encuentra programado para el martes 9 de agosto a las 19:00 horas en el Geodis Park de Nashville.

La rivalidad contra el equipo peninsular es mayor, pues ambas escuadras nacionales se han medido en 14 partidos con saldo de ocho victorias para el equipo ahora comandado por Javier Aguirre, dos empates y cuatro triunfos para Corea del Sur.

Convocatoria de México vs Japón y Corea del Sur

Porteros: Sebastián Jurado, Raúl Rangel, Carlos Moreno.

Defensas: Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Juan José Sánchez Pirata, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Gallardo,Mateo Chávez.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Érick Sánchez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Diego Lainez, César Huerta, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Hirving Lozano, Alexis Vega y Germán Berterame.

