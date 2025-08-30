Equipo de la Liga MX se ‘interpone’ para la llegada de Borja Mayoral a Rayados

A pocos días del cierre del mercado de fichajes, el nombre de Borja Mayoral vuelve a sonar con fuerza en el futbol mexicano. El delantero español, actualmente en el Getafe, podría cambiar de aires si no se concreta una oferta convincente desde Europa. Según el periodista César Luis Merlo, el club madrileño está dispuesto a cederlo a préstamo con tal de liberar masa salarial y cumplir con el Fair Play Financiero.

¿Cuál es la razón por la que Borja Mayoral saldría del Getafe?

Mayoral, de 28 años, ha perdido protagonismo en el equipo azulón. En lo que va de la temporada apenas ha disputado 31 minutos en tres partidos de LaLiga. El jugador no está dispuesto a quedarse como suplente, y su representante ya lo ha ofrecido a varios clubes de España y del resto de Europa. Sin embargo, su elevado salario complica las negociaciones, y si para el 1 de septiembre no aparece una oferta que lo satisfaga, México se convierte en una opción real.

¿Qué equipos de la Liga MX se interesa por Borja Mayoral?

Aunque en principio se hablaba de Tigres como posible destino, el equipo que ha tomado la delantera en las negociaciones es Rayados de Monterrey. De acuerdo con Merlo, figuras como Sergio Ramos y Sergio Canales han intervenido directamente para convencer a Mayoral de dar el salto a la Liga MX. Ambos jugadores, compatriotas del delantero, le han compartido su experiencia positiva en Monterrey, destacando la calidad de vida y el proyecto deportivo del club.

El Getafe, que pagó 10 millones de euros por Mayoral en 2022, no espera recuperar esa inversión, lo que facilita la posibilidad de un préstamo por un año. En este escenario, Tigres aún podría entrar en la conversación si decide igualar las condiciones que ofrece Rayados , aunque por ahora el equipo regiomontano parece tener ventaja.

La decisión final dependerá de si llega una oferta europea que cubra el salario del jugador. Si no ocurre, el futbol mexicano podría sumar otro fichaje de alto perfil en los últimos días del mercado. ¿Será Tigres capaz de dar el golpe sobre la mesa o veremos a Mayoral vestido de albiazul?

El reloj corre, y el futuro de Borja Mayoral se definirá antes del 1 de septiembre.

