Horario del Real Madrid vs Manchester City para Estados Unidos

El Real Madrid vs Manchester City vuelve a sacudir la jornada de partidos en la Champions League, y millones de aficionados ya buscan fecha y hora en Estados Unidos para no perderse uno de los partidos más esperados del futbol europeo.

El duelo entre el Real Madrid y el Manchester City se ha convertido en un clásico moderno del torneo y esta temporada llega con ingredientes especiales: el conjunto merengue afronta la ida con bajas sensibles como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que el equipo de Pep Guardiola apunta a recuperar a Erling Haaland, su máximo goleador en esta edición. Con dos estilos ofensivos y plantillas repletas de talento, el choque promete ser uno de los momentos más intensos de la Champions League.

En los últimos años, este enfrentamiento ha marcado varias eliminatorias decisivas del torneo. No por nada, dentro del vestidor blanco lo describen como “un auténtico derbi de Champions”, reflejo de una rivalidad que ya forma parte del calendario emocional del futbol europeo.

¿Jugará Kylian Mbappé con Real Madrid contra el Manchester City en la Champions League?

Una de las grandes preguntas alrededor del Real Madrid vs Manchester City es la presencia de Kylian Mbappé. El delantero francés sufre un esguince de rodilla que lo ha dejado fuera de los últimos compromisos del conjunto blanco.

Desde el club no han confirmado una fecha exacta de regreso, pero diversos reportes indican que Mbappé no estará disponible para el partido de ida de Champions League ante el Manchester City. Su presencia en el encuentro de vuelta todavía es una incógnita.

La baja del francés obliga al cuerpo técnico a reorganizar el ataque, donde Vinícius Jr aparece como la principal referencia ofensiva. El brasileño llega en buen momento tras recuperar protagonismo en liga con goles y asistencias.

En el mediocampo, nombres como Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler serán claves para mantener el equilibrio del equipo ante la presión del conjunto inglés.

Erling Haaland podría regresar y cambiar el partido para el Manchester City

Mientras el Real Madrid lidia con ausencias importantes, el Manchester City recibe una noticia alentadora: Erling Haaland apunta a regresar para este partido de Champions League.

El delantero noruego fue reservado recientemente tras una molestia física, pero el propio Pep Guardiola explicó que el plan era que continuara trabajando en Manchester para llegar en mejores condiciones al enfrentamiento ante el equipo español.

Si finalmente es titular, Haaland representará una amenaza constante para la defensa madridista. El atacante suma siete goles en ocho partidos en esta Champions, confirmando su capacidad para decidir partidos grandes con muy pocas oportunidades.

El Manchester City también cuenta con futbolistas creativos como Phil Foden, Bernardo Silva y Rodri, piezas fundamentales para controlar la posesión y generar peligro entre líneas.

Con todo este escenario, el choque promete ser uno de los partidos más atractivos de la temporada europea.

Real Madrid vs Manchester City: Fecha y hora en Estados Unidos

El Real Madrid vs Manchester City se jugará en el Santiago Bernabéu.

Horario en Estados Unidos:

3:00 p.m. ET

2:00 p.m. CT

12:00 p.m. PT