Real Oviedo 1-0 FC Barcelona en vivo: ¿Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 6 de LA LIGA de España hoy 25 de septiembre?; marcador online
Por la fecha 6, Real Oviedo recibira a Barcelona - España - Primera División, el cuadro blaugrana buscará seguirle el paso al Real Madrid en el actual semestre.
Real Oviedo recibe hoy a Barcelona, a las 13:30 horas en el estadio Carlos Tartiere, por la fecha 6 de la Liga.
Así llegan Real Oviedo y Barcelona
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Elche. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 1 a sus rivales.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona venció en casa a Getafe por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 16 goles y ha recibido 3 en su arco.
El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 4 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (4 PG - 1 PE).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Miguel Ortiz Arias.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|18
|6
|6
|0
|0
|11
|2
|Barcelona
|13
|5
|4
|1
|0
|13
|3
|Villarreal
|13
|6
|4
|1
|1
|7
|4
|Espanyol
|11
|6
|3
|2
|1
|1
|18
|Real Oviedo
|3
|5
|1
|0
|4
|-7
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre - 13:00 horas
- Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 06:00 horas
- Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 13:00 horas
- Fecha 10: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 7: vs Real Sociedad: 28 de septiembre - 13:00 horas
- Fecha 8: vs Sevilla: 5 de octubre - 08:15 horas
- Fecha 9: vs Girona: 18 de octubre - 08:15 horas
- Fecha 10: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Barcelona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas