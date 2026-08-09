Atlante cae ante Real Salt Lake en la Jornada 2 de la Leagues Cup

Este sábado en actividad de la Jornada 2 de la temporada 2026 de la Leagues Cup, se enfrentan el Real Salt Lake en contra del Atlante, que tiene racha de dos victorias relevantes, lo que lo coloca como un equipo con reflectores en esta temporada que juegan equipos de MLS y LIGA MX.

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El Salt Lake viene de sumar un punto en Leagues Cup y caer en penales ante Tigres perdiendo un punto extra. Atlante por su parte en Liga MX derrotó al campeón y Cruz Azul y en Leagues Cup dio un golpe al Vancouver por lo que vienen soñando alto y buscando propinarle derrota al Salt Lake.

Hora y estadio en el que se jugará el Salt Lake vs Atlante

El partido de este 8 de agosto de la Jornada 2, entre el Real Salt Lake y el Atlante se celebrará en el America First Field de esa ciudad, comenzando en punto de las 8:00 PM.

MINUTO A MINUTO EN VIVO DEL REAL SALT LAKE VS ATLANTE