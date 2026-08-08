¡LOS BRAVOS MANDAN! FC Juárez es el líder de la Leagues Cup 2026

Los primeros partidos de la segunda jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 tuvieron lugar y los Bravos de FC Juárez terminaron el día como líderes del sector de la Liga BBVA MX tras derrotar a los Vancouver Whitecaps.

El equipo fronterizo es el único equipo mexicano con seis puntos luego de hilar triunfos ante Minnesota United y Whitecaps. El último partido del equipo dirigido por Salvador Valero será contra Real Salt Lake el próximo 11 de agosto en el America First Field.

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¡Mala jornada para la Liga MX! 😳



Pumas cae 0-2 ante Cincinnati, Pachuca pierde contra 1-2 ante Columbus Crew y Atlas se llevó un 0-2 contra Charlotte. Tigres ganó 4-2 en penaltis ante Minnesota y Juárez se impuso 3-1 contra Whitecaps 👀😌 pic.twitter.com/LlnENJJRQC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 8, 2026

Con base en el formato de competencia de la Leagues Cup 2026, los mejores cuatro equipos de cada liga participarán en los cuartos de final. Por ahora, los clasificados de la Liga BBVA MX son FC Juárez, Tigres, Toluca y América. Por parte de la MLS, los invitados a la ronda de eliminación directa son Charlotte FC, FC Cincinnati, Columbus Crew y Portland Timbers. Sin embargo, esto puede cambiar dentro de los próximos días.

Resultados de los partidos del 7 de agosto de la Leagues Cup 20206

El FC Juárez fue el único equipo de la Liga BBVA MX que ganó su partido durante los 90 minutos de juego. Los fronterizos se impusieron 3-1 a los Vancouver Whitecaps gracias a los goles de E Ayón, Óscar Estupiñán y Ricardinho que sirvieron para darle la vuelta al marcador después del tanto de J Badwal al 12’.

Tigres y Minnesota United empataron durante el tiempo reglamentario sin goles, pero el cuadro de la Liga BBVA MX obtuvo un punto más al ganar la tanda de penales. Durante el juego, el equipo de la MLS dejó ir el triunfo cuando Anthony Markanich falló un penal. Durante la tanda final, Nahuel Guzmán se lució al atajar dos disparos para el punto extra de los regios.

Atlas fue uno de los equipos eliminados de la Leagues Cup 2026 tras su segundo partido en el torneo al caer ante el Charlotte FC por pizarra de 2-0.

Los Pumas de la UNAM también fueron eliminados de la Leagues Cup 2026 luego de caer por 2-0 ante FC Cincinnati tras los goles de Pavel Bucha y de Kenji Mboma Dem. Asimismo, los Tuzos del Pachuca también quedaron fuera de la contienda al caer ante Columbus Crew por marcador de 2-1.