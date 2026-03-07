El lamentable récord de Cristiano Ronaldo que muchos aficionados no conocen

Cristiano Ronaldo ya pasó a ser parte de la historia grande del futbol mundial con una cifra que impresiona: 965 goles oficiales a lo largo de su carrera profesional. El delantero portugués se encuentra cada vez más cerca de alcanzar la barrera simbólica de los 1000 tantos, un hito reservado para muy pocos en la historia del deporte.

Sin embargo, en medio de esa impresionante marca goleadora, existe un dato poco conocido que ha comenzado a generar debate entre aficionados y analistas. Se trata de un récord que no suele ocupar titulares, pero que refleja otra cara de su longevidad y protagonismo dentro del campo: los penaltis fallados.

Cristiano Ronaldo y su récord de penaltis fallados en la historia del fútbol

El astro portugués alcanzó recientemente los 36 penaltis fallados en su carrera profesional: una cifra que lo coloca como el jugador con más errores desde los 11 pasos en la historia del fútbol. Este registro superó incluso a Lionel Messi, quien acumula 35 fallos desde el punto penal.

El dato cobró relevancia tras su fallo más reciente en el partido entre Al Nassr y Al Feiha, donde CR7 desaprovechó una oportunidad clara de acercarse aún más a los 1000 goles. Aunque algunas estadísticas manejan cifras ligeramente distintas según la actualización, la tendencia es clara: el jugador de 41 años lidera este particular ranking.

Lejos de ser un indicador negativo aislado, este récord también habla del rol que ha asumido durante más de dos décadas. Cristiano ha sido el encargado habitual de ejecutar penaltis en todos los equipos en los que jugó, desde el Manchester United hasta el Real Madrid, Juventus y su actual club en Arabia Saudita.

Camino a los 1000 goles: cómo los penaltis marcaron la carrera de Cristiano Ronaldo

Si Cristiano Ronaldo hubiera convertido todos sus disparos desde el punto penal, ya habría superado la histórica marca de los 1000 goles oficiales, adelantándose a uno de los objetivos más ambiciosos de su carrera. Aun así, su porcentaje de efectividad sigue siendo alto y su capacidad goleadora permanece intacta.

Especialistas coinciden en que este tipo de estadísticas también refleja la vigencia de un futbolista que ha estado en la élite durante más de 20 años. Este récord, aunque imperfecto, forma parte del legado del "Bicho": un jugador que no solo ha brillado por sus aciertos, sino también por su capacidad de asumir responsabilidades en los momentos decisivos, incluso cuando el resultado no siempre es favorable.