BOMBAZO: este jugador mexicano se consideró a sí mismo mejor que Messi y Cristiano Ronaldo
El futbolista se basó en una estadística que lo coloca por encima de varios cracks mundiales, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son considerados los mejores futbolistas de todos los tiempos o, al menos, de la última década. Si bien es cierto que existen jugadores mexicanos con un talento increíble o promesas que podrían dar mucho de qué hablar en un futuro, ninguno ha logrado alcanzar el nivel de estas dos bestias. Sin embargo, Raúl Jiménez opina lo contrario y se coloca por encima de ambos.
En una dinámica realizada con Fox Sports, el canterano del Club América no dudó a la hora afirmar ser el mejor cobrador de penales por encima de figuras de talla mundial como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Harry Kane. Jiménez afirmó con confianza su superioridad ante estos cracks, basándose en las estadísticas que ha conseguido a lo largo de su carrera.
“Quieras o no, tengo mejor porcentaje de efectividad”, fue lo que expresó el futbolista del Fulham. La dinámica era simple y es que ‘el Lobo de Tepeji’ debía escoger entre dos futbolistas sobre quien ejecutaba de mejor manera los penaltis. Una vez Raúl elegía al jugador, el reportero proponía otro nombre y el goleador tenía la opción de cambiar su elección o no.
TE PUEDE INTERESAR:
- América busca sacudir el mercado: Irían por la máxima figura de México en el Mundial de Qatar
- ÚLTIMA HORA: La Selección Mexicana convocará a jugador de Armenia para los partidos de marzo
- ÚLTIMA HORA: Toluca perderá a uno de sus mejores jugadores para enfrentar a Pumas en el Clausura 2026
La actividad comenzó con nombres fuertes: Andrea Pirlo o Zinedine Zidane, hasta que en un momento apareció su propio nombre. Sin dudarlo, Jiménez se eligió a sí mismo durante el resto de la dinámica y expresó: “Ese me lo hubieras dejado al último, ya no va a cambiar”.
A pesar de que nombres como Harry Kane, Javier Hernández, Rogerio Ceni, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron nombrados, el delantero de la Selección Mexicana prefirió escogerse a sí mismo argumentando lo siguiente: “Quieras o no, tengo mejor porcentaje de efectividad. No sé si yo sea el mejor del mundo, pero es algo que me caracteriza entonces, me quedo conmigo”.
La efectividad de Jiménez en los penales
Raúl no mintió a la hora de elegirse por encima de todos ellos. Ninguno de los jugadores anteriores superan a Jiménez en término de efectividad en penaltis. Desde su llegada a la Premier League, el mexicano nunca ha fallado desde los 12 pasos, anotando 13 de 13 penales y quedándose con el título del mejor cobrador desde esta índole en la competición.
Desde que debutó de forma profesional, Raúl consiguió patear 46 penales y solamente falló en 2 ocasiones. El primero fue en un amistoso frente a Uruguay jugando para México en 2018, donde el portero Fernando Muslera se lo tapó. El otro fue contra Yassine Bounou en un juego de Europa League contra Sevilla.
A pesar de que Jiménez no ha sido mejor que Cristiano y Messi, sí puede decir que ha sido más efectivo y contundente que ambos rematando desde el punto de penal.