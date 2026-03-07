El récord que podría alcanzar Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Lionel Messi se prepara para escribir un nuevo capítulo en su legendaria carrera con la Selección Argentina. A sus 38 años, el capitán de la Albiceleste apunta a disputar el Mundial 2026: el torneo histórico que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, y que podría convertirse en el escenario de otro hito sin precedentes.

Lionel Messi va por otra marca histórica | ¡A solo 2 goles de los 900!

Tras haber conquistado la Copa Mundial de la FIFA 2022, el astro argentino no solo buscará competir al máximo nivel, sino también alcanzar una marca histórica que lo coloque definitivamente en la cima de los goleadores en la historia de los mundiales.

El récord goleador que Messi puede romper en la Copa Mundial de la FIFA 2026

De acuerdo con los registros oficiales de la FIFA, Lionel Messi acumula 13 goles en copas del mundo, distribuidos a lo largo de 5 ediciones. Esta cifra lo ubica entre los máximos artilleros históricos, junto al francés Just Fontaine, aunque con la particularidad de haberlo logrado en distintos torneos.

2006: 1 gol

2010: no marcó

2014: 4 goles

2018: 1 gol

2022: 7 goles

Con este registro, el escenario es claro. Si Messi anota 3 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026, alcanzaría los 16 tantos e igualaría a Miroslav Klose como máximo goleador histórico. Si logra 4 goles, llegaría a 17 y se convertiría en el máximo goleador en solitario en la historia de los mundiales.

Actualmente, la tabla histórica está encabezada por:



Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

(Alemania): 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

(Brasil): 15 goles Gerd Müller (Alemania): 14 goles

Mbappé le pisa los talones a Messi junto a otros goleadores históricos

Aunque Messi tiene la posibilidad de hacer historia en 2026, no estará solo en la carrera por los récords. Kylian Mbappé aparece como su principal perseguidor activo, con 12 goles en apenas 2 mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022), lo que lo convierte en una amenaza real a futuro.

Detrás de ellos, figuran nombres históricos que marcaron época en sus selecciones:

Pelé (Brasil): 12 goles

(Brasil): 12 goles Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles

(Alemania): 11 goles Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles

(Hungría): 11 goles Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles

(Argentina): 10 goles Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles

(Perú): 10 goles Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles

(Inglaterra): 10 goles Thomas Müller (Alemania): 10 goles

En este contexto, el Mundial 2026 será una nueva oportunidad para definir quién dominará definitivamente el ranking histórico de goleadores.