Él fue quién DEMANDÓ a la MLS por la ausencia de Messi

La ausencia del astro argentino y estandarte del futbol latino en la MLS, Lionel Messi en Vancouver no solo dejó decepción en la tribuna: terminó en tribunales. La Major League Soccer (MLS) y los Vancouver Whitecaps deberán pagar 450 mil dólares canadienses —unos 329 mil dólares estadounidenses— para cerrar una demanda colectiva derivada del partido del 25 de mayo de 2024 ante Inter Miami.

El caso fue aprobado por la Corte Suprema de British Columbia, en Canadá, y marca un precedente delicado para la liga en materia de publicidad, venta de boletos y expectativas generadas alrededor de sus estrellas.

¿Quién demandó a la MLS por la ausencia de Messi en Vancouver?

El demandante principal fue Ho Chun, aficionado que encabezó una demanda colectiva contra la MLS y los Whitecaps. La acusación: ambas partes habrían utilizado material promocional engañoso para impulsar la venta de entradas bajo la expectativa de que figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets disputarían el encuentro.

Días antes del partido, el entonces entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, decidió dar descanso a varios titulares por la congestión del calendario. La noticia cayó como balde de agua fría para los más de 50 mil aficionados que esperaban ver a Messi en suelo canadiense.

Aunque los demandados negaron responsabilidad legal, las negociaciones comenzaron en mayo de 2025 para evitar un litigio prolongado que pudiera afectar la imagen de la MLS en Estados Unidos y Canadá.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

¿Cuánto pagarán MLS y Whitecaps y a dónde irá el dinero?

El tribunal ordenó el pago colectivo de 450 mil dólares canadienses. La cifra, equivalente a 329 mil dólares estadounidenses, no se distribuirá directamente entre aficionados, sino que será destinada a organizaciones benéficas bajo el esquema legal conocido como CyPres.

Los fondos se dividirán en partes iguales entre KidSport BC, Canada SCORES (Fondo General de Vancouver) y BGC South Coast BC. Además, los Whitecaps deberán modificar los términos de venta de boletos para dejar explícito que las alineaciones pueden cambiar sin previo aviso y que no garantizan la participación de ningún jugador específico.

El club confirmó públicamente la aprobación del acuerdo y su implementación inmediata.

Más allá del monto —que para una liga en expansión como la MLS no resulta devastador— el impacto es reputacional. La llegada de Messi al futbol de Norteamérica elevó precios, expectativas y presión mediática. Este episodio demuestra que el negocio también conlleva riesgos legales cuando la promesa implícita no se cumple.

Para la comunidad latina en Estados Unidos, que sigue cada paso de Messi con pasión, el mensaje es claro: en el futbol moderno, la estrella vende, pero la letra pequeña también cuenta.