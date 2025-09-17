La INCREÍBLE hazaña que logró Kylian Mbappé con el Real Madrid

En su debut en una nueva temporada de la Champions League, Kylian Mbappé logró una nueva marca personal al anotar dos penales contra Olympique de Marsella, lo que elevó su cuenta goleadora a 50 tantos con el Real Madrid en todas las competencias.

Te puede interesar: ¡Se vale llorar! El EMOTIVO homenaje del Atlético de Madrid a Diogo Jota

El francés ratificó así su impacto desde su llegada al club merengue la temporada pasada, demostrando que la inversión hecha por los blancos continúa dando frutos, sobre todo después de que la temporada pasada fuera el campeón de goleo de LaLiga.

Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025

Mbappé alcanzó los 50 goles con el Real Madrid en la Champions League

Desde que fichó por el Real Madrid en junio de 2024, Mbappé ha tenido un arranque impresionante: en poco más de una temporada ya suma medio centenar de goles. El delantero francés ha destacado no solo por la cantidad, sino por la variedad: goles en LaLiga, Champions League, Supercopa, competiciones intercontinentales y Copa del Rey. Su promedio de goles por partido se ha mantenido muy alto, lo que ha reforzado su reputación como uno de los delanteros más eficientes de Europa tras abandonar el Paris Saint-Germain.

El escenario para que Mbappé alcanzara la marca fue el debut del Real Madrid en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26, en casa ante el Olympique de Marsella. El partido tuvo momentos de tensión: Marsella tomó ventaja en el minuto 22 con un gol de Timothy Weah tras un error defensivo madridista. Mbappé empató poco después, al minuto 29, convirtiendo un penalti. Ya en los últimos minutos, al 87, consiguió su segundo penal, sellando la remontada 2-1 para el Madrid. Ambos goles fueron desde los 11 pasos.

Pese a la expulsión de Dani Carvajal y a tener que jugar con un hombre menos en los minutos finales, el Madrid mantuvo el resultado gracias al liderazgo de Mbappé, quien no solo anotó, sino que sostuvo el ánimo del equipo.

Las impresionantes estadísticas de Mbappé con el Real Madrid

Mbappé llegó al Real Madrid en julio de 2024, con la camiseta blanca puesta por primera vez en competiciones oficiales en agosto, ganando la Supercopa de Europa. En su temporada debut (2024-25) mostró un nivel goleador sobresaliente: más de 40 goles en competiciones nacionales e internacionales. Su adaptabilidad y sacrificio defensivo también fueron destacados por el cuerpo técnico y aficionados.

Te puede interesar: Son hermanos, son hijos de una leyenda del futbol mundial y ahora hacen historia en un clásico europeo

Esta marca de los 50 goles llega relativamente rápido: lo consiguió tras unos 64 partidos con el Madrid. Esa proporción lo coloca entre los delanteros más productivos en la historia reciente del club si proyectamos a lo largo de una temporada completa.

