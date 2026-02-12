HISTÓRICO: Se convirtió en la primera mujer en representar a México en Esquí de Fondo y fue recibida por las ganadoras en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Este jueves 12 de febrero del 2026, Regina Martínez hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en competir en el esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

No necesitas ser la primera para ganar 🥹🇲🇽En el esquí de fondo, la mexicana Regina Martínez llegó a la meta en la posición 108. Allí la esperaban las tres medallistas -entre ellas Jessica Diggins- y muchas de sus amigas. 👏¡Qué inspirador! 💚 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/SM1EW7FC48 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 12, 2026

La mexicana ha puesto su nombre en la historia del deporte nacional. Concluye su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026 luego de completar el recorrido en el Estadio Tesero Cross-Country, con un tiempo de 34:05.4 para llegar en el puesto número 108, a 11:16.2 de la campeona Frida Karlsson, de Suecia.

Luego de llegar a la meta, fue recibida y felicitada con mucha efusividad por parte de las tres ganadores de la competencia de 10 kilómetros en Milano-Cortina 2026 pues terminó su primera participación tras todos los sacrificios que tuvo que hacer para estar compitiendo.

Sueño cumplido 🙌✨Regina Martínez hizo historia en cada tramo de los 10 km de Esquí de Fondo en Milano-Cortina 2026. No solo compitió… se entregó con el alma, con coraje y con el corazón de todo un país.🇲🇽 pic.twitter.com/wELvzbG9UG — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 12, 2026

¿Quién es Regina Martínez?

Regina Martínez es una atlética olímpica mexicana que lleva años combinando su trabajo como doctora de urgencias y poder ser una deportista de alto rendimiento.

Este jueves 12 de febrero, a sus 33 años de edad logró hacer su debut olímpico y hacer historia al convertirse en la primera atleta de México en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Qué es el esquí de fondo?

El esquí de fondo, también conocido como cross-country skiing, es una disciplina en la que los atletas se desplazan por terrenos nevados utilizando esquís y bastones, impulsándose con su propia fuerza.

Para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, la prueba se realiza en estilo libre, con salidas individuales en intervalos de tiempo. El objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible.