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Regístrate en D-BUT y cumple el sueño de ser futbolista profesional

¡Sé parte del barco de los cañoneros! Sigue los pasos de la convocatoria D-BUT FC y demuestra tu talento, solo los mejores serán parte de Mazatlán FC.

Por: Azteca Deportes