¿REGRESA? Guido Rodríguez planea su retorno al América

El América avanza en una de las operaciones más esperadas por su afición, el regreso de Guido Rodríguez. De acuerdo con información de medios internacionales, ya existen acercamientos y negociaciones avanzadas para que el mediocampista argentino vuelva a Coapa para el Clausura 2026, aunque varios obstáculos deben superarse para concretar este movimiento.

El principal factor es el aspecto económico. El actual jugador del West Ham percibe un salario cercano a los 5 millones de dólares, cifra que excede la estructura salarial del conjunto azulcrema. Sin embargo, el propio Rodríguez estaría dispuesto a aceptar una reducción sustancial para facilitar su retorno, demostrando su deseo de vestir nuevamente la camiseta que defendió entre 2017 y 2019.

Te puede interesar: OFICIAL: El partido de cuartos de final ya DEFINIDO del Torneo Apertura 2025

¿Qué necesita pasara para que Guido regrese?

La voluntad del campeón del mundo en Qatar 2022 es clara, presionaría al club inglés para que no active su opción de renovación por un año adicional y así poder regresar a México a principios del 2026. Su objetivo declarado es retirarse con las Águilas, o al menos tener un último ciclo en la institución donde se consagró levantando el título del Apertura 2018.

Para el América, esta incorporación representaría un golpe de experiencia y calidad en el mediocampo. Rodríguez, de 31 años, aportaría solidez defensiva y jerarquía a un equipo que busca mantenerse en la competencia en lo más alto del futbol mexicano.

La historia del retorno de Guido apenas comienza y su regreso parece ser una misión de mediano plazo. Mientras las partes logran un acuerdo, el argentino podría repetir la hazaña de otros ídolos que regresaron para cerrar su carrera en Coapa.

Te puede interesar: Ex Real Madrid en la Liga MX, se despide esta Jornada 17 del futbol mexicano