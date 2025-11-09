Ex Real Madrid en la Liga MX, se despide esta Jornada 17 del futbol mexicano

Luego de haberse reportado que James Rodríguez llegaría a México, posteriorme cristalizarse el interés, ser fichado y tenerlo por un año en la Liga MX desplegando su técnica y talento, a veces de forma intermitente y otras en plenitud, el futbolista colombiano se despide este sábado 8 de noviembre del equipo León, en el encuentro ante el Puebla, ante su afición leonesa.

James Rodríguez firmó por un año y el 31 de diciembre termina el lazo con el León, pero al quedar fuera de la Liguilla y estar en el sótano, una vez que termine el torneo y en un plazo que fije la escuadra esmeralda, romperán filas, con lo que los caminos se separarán.

A James no le faltarán ofertas, posiblemente del futbol árabe, de la MLS es posible también que lleguen a tocar la puerta de uno de los futbolistas más talentosos en la historia de Colombia. Para James, quien en Brasil 2014 logró uno de los mejores goles de todo el certamen, será también necesario encontrar equipo, pues el próximo 11 de junio arranca la Copa del Mundo del 2026 y él es pieza clave de su escuadra.

En ese sentido, llegar a la MLS lo lleva a estar fuera de actividad hasta marzo del 2026 por lo que no parece la mejor idea aplazar tanto su regreso, pero surge como una alta posibilidad que se quede en Liga MX con alguno de los equipos grandes.

América y Tigres, apuntarían a luchar por James Rodríguez

Rumores como los que surgieron antes de que llegara a León, apuntan a que James Rodríguez podría llegar al América o a Tigres , equipos que estarían dispuestos a darle continuidad al colombiano para que siga en Liga MX, pues su nivel, talento y físico no desentonaron y seguirá siendo un llamativo para cada plaza que visiten.

Será en próximas semanas, una vez activado el mercado invernal, cuando se conozca su futuro.

Así le fue a James Rodríguez en México con el León

En este torneo Apertura 2025 de la Liga MX, (hasta antes del nuego vs Puebla) James ha disputado 13 juegos, en los que nueve fueron como titular, logró marcar tres goles y fue amonestado en una ocasión.

En el torneo Clausura 2024, James, que tuvo su estreno en Liga MX con León, tuvo 16 juegos en los que fue titular en 14 ocasiones y marcó un par de goles. Fue amonestado en ese torneo en dos ocasiones y una vez fue expulsado.