¿Regresa? Los gigantes europeos que buscaron a Jurgen Klopp

Jurgen Klopp está lejos de los banquillos, pero pudo haber regresado a la Premier League, pero decidió no hacerlo. El ex entrenador del Liverpool recibió ofertas formales del Chelsea y Manchester United tras su salida del equipo de Anfield en 2024, aunque las rechazo para mantener su palabras de no dirigir a otro club inglés, así confirmó su agente, Marc Kosicke.

El técnico alemán, que conquistó la Champions Legue en 2019 y la ansiada primera Premier League del cuadro red bajo el nuevo formato, explicó en su momento que su decisión de marcharse respondía a un agotamiento físico y mental. "Me estoy quedando sin energía", confesó entonces, en el que dejo claro que necesitaba un respiro del fútbol de alta exigencia.

Jurgen Klopp rechaza a United y Chelsea

A pesar de los intentos de varios gigantes europeos por recuperarlo, incluidos acercamientos de selecciones como Alemania y Estados Unidos, Klopp ha preferido mantenerse alejado de las canchas. Actualmente, ocupa el cargo de director global de fútbol en la estructura de Red Bull, un rol estratégico que le permite influir en el desarrollo deportivo del proyecto y no el desgaste diario de la plantilla.

Su agente destacó que Klopp está muy contento con lo que ha conseguido en su carrera y que valora especialmente el hecho de haber dirigido solo tres clubes en su trayectoria y nunca haber sido despedido. Un legado de lealtad y éxito que ahora disfruta desde otra perspectiva, aunque sin cerrar la puerta a un posible regreso en el futuro, pero no en Inglaterra.

