¡ÚLTIMA HORA! Real Madrid pierde a una de sus estrellas por lesión

La situación médica de Jude Bellingham se ha convertido en una preocupación real en el Real Madrid. El mediocampista inglés, que sufrió una rotura e la pierna izquierda a comienzos de febrero frente al Rayo Vallecano, por lo que podría estar fuera de los terrenos de juego entre seis y ocho semanas, un plazo más prolongado a las cuatro estimadas.

In Inglaterra ya han comenzado a poner atención y a manejar diferentes posibilidades, que obligaría al cuadro merengue a reorganizar su planificación en un tramo decisivo de la temporada. El entrenador de la Selección Inglesa, Thomas Tuchel, comentó recientemente que el club está siendo especialmente conservador con la evolución del futbolista, para evitar cualquier riesgo de recaída, que podría afectar su presencia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Desde el entorno de Jude se transmite calma, pero también la certeza de que la prioridad es un regreso al 100%. La experiencia con lesiones musculares en los últimos meses ha obligado a no forzar ni acelerar los procesos, y el Madrid ha optado por llevarlo con calma.

Te puede interesar:



Bellingham regresará en 8 semanas

La ausencia del atacante también es un desafío táctico para Álvaro Arbeloa. Bellingham se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del español interino, clave en el ritmo de juego y en la distribución del mismo. Pese a no tener una campaña tan destacada como las pasadas, su baja obliga a reajustar responsabilidades ofensivas y ajustar el centro del campo.

Mientras tanto, el club blanco gestiona cargas conforme al calendario con la mirada puesta en los partidos decisivos de la temporada. Como la eliminatoria de la Champions League ante el Benfica, el objetivo es recuperar a una de sus estrellas en plenitud física, aunque eso implique ampliar los plazos y asumir un riesgo controlado en el corto plazo.

Te puede interesar:

