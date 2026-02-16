Mexicano con nacionalidad alemana brilla en el futbol español

Nació en México y tiene nacionalidad alemana. Su primer contacto con el fútbol fue en Coapa, donde nació su sueño. Del Nido pasó a formarse en la cantera de uno de los mejores clubes del mundo: el Atlético de Madrid.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Real Madrid pierde a una de sus estrellas por lesión

RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs Pumas | J6 | Clausura 2026 Liga MX

Las inferiores en el Atlético y ser dirigido por el 'Cholo'

Derek Septién coincidió con la "cuna dorada" de los colchoneros, aprendiendo de estrellas como Antoine Griezmann, todo bajo la filosofía de Diego Simeone.

"En los entrenamientos con Griezmann o con Giménez, al final es muy complicado. Aprendes mucho porque son jugadores de élite que juegan al más alto nivel", dijo el mexicano en entrevista para Azteca Deportes.

El camino continúa y España vuelve a abrirle otra puerta: Cádiz, una ciudad bañada por el sol y el mar, con una afición que vive el fútbol con el corazón.

"La semana pasada estuve en Cádiz negociando el contrato y me trataron muy bien. La afición es increíble, de las mejores que he visto en mi vida en el fútbol. Yo creo que la gente es súper amigable y apoya al mexicano; por ejemplo, varias personas me han escrito en redes sociales", expresó el futbolista nacional.

Con la del América por el mundo

Gracias a Derek, la playera del América ya es conocida en Cádiz.

"He ido a entrenar y he visto gente con la camiseta del América. Siempre la voy a tener en mi corazón; al final es un equipo que siempre he seguido desde que nací, aunque toda mi familia le ha ido a otro equipo. Yo siempre fui del América. Me acuerdo cuando iba al Estadio Azteca a gritar los goles; lloraba cuando ganaban los campeonatos. Me encanta el equipo, la afición y todo lo relacionado con el América. Un saludo a todos y espero que también haya muchos mexicanos que lleguen a Europa", afirmó.

Un goleador que cuenta con el respaldo de uno de sus grandes amigos en el fútbol, otro delantero azteca que milita en el Viejo Continente: Santiago Giménez.

"Lo conozco desde que él estaba en fuerzas básicas de Cruz Azul. Yo coincidía con él en América como rivales; me lleva unos cuantos años, pero siempre hemos coincidido y nos hemos llevado bien", sentenció.

Desde Coapa, hasta Madrid y ahora Cádiz.

Te puede interesar: Fue considerado el mejor futbolista del mundo, rompió récord en el Real Madrid y hoy REVELA que es taxista