A 100 días del Mundial 2026: los 100 gigantes que hicieron eterna la Copa del Mundo

Estamos a 100 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la emoción ya se siente en México y toda Latinoamérica. La Copa del Mundo no solo es un torneo: es memoria viva, hazañas imposibles y figuras que trascendieron generaciones.

A lo largo de casi un siglo, el Mundial nos ha regalado héroes inolvidables. Futbolistas que cargaron a sus selecciones, que definieron finales, que dejaron goles para la eternidad y que se convirtieron en símbolos de sus países. Hoy, rumbo a 2026, recordamos a los 100 mejores jugadores en la historia de los mundiales.

Leyendas que definieron épocas

Hablar de Mundial es hablar de Pelé, tricampeón con Brasil y eterno rey del futbol. Es mencionar a Diego Maradona, dueño de México 86 con actuaciones que rozaron lo divino. Es reconocer a Lionel Messi, quien en 2022 completó su obra maestra levantando la Copa. También es imposible olvidar a Zinedine Zidane, decisivo en 1998; a Ronaldo Nazário, letal en Corea-Japón 2002; o a Miroslav Klose, máximo goleador histórico del torneo.

El Mundial ha sido escenario de talento sudamericano, potencia europea y momentos que paralizaron al planeta. Cada generación tuvo su figura, su capitán, su ídolo.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Pelé

Diego Maradona

Lionel Messi

Zinedine Zidane

Ronaldo Nazário

Miroslav Klose

Gerd Müller

Franz Beckenbauer

Johan Cruyff

Paolo Rossi

Romário

Ronaldinho

Kaká

Rivaldo

Cafu

Carlos Alberto Torres

Bobby Charlton

Geoff Hurst

Garrincha

Just Fontaine

Eusébio

Lothar Matthäus

Andrés Iniesta

Xavi Hernández

Iker Casillas

Manuel Neuer

Oliver Kahn

Fabio Cannavaro

Roberto Baggio

Thierry Henry

Kylian Mbappé

Luka Modrić

Davor Šuker

Hristo Stoichkov

Roberto Carlos

Daniel Passarella

Mario Kempes

Gabriel Batistuta

Claudio Caniggia

Diego Forlán

Luis Suárez

Neymar

Carlos Valderrama

René Higuita

Lev Yashin

Gianluigi Buffon

Paolo Maldini

Alessandro Del Piero

Andrea Pirlo

Bastian Schweinsteiger

Thomas Müller

Philipp Lahm

Zico

Sócrates

Rivelino

Jairzinho

Didier Deschamps

Patrick Vieira

Michel Platini

David Villa

Fernando Torres

Carles Puyol

Sergio Ramos

Samuel Eto'o

Roger Milla

George Weah

Dennis Bergkamp

Marco van Basten

Ruud Gullit

Frank Rijkaard

Arjen Robben

Wesley Sneijder

Harry Kane

David Beckham

Wayne Rooney

Riyad Mahrez

Heung-min Son

James Rodríguez

Cuauhtémoc Blanco

Hugo Sánchez

Rafa Márquez

Javier Hernández

Keylor Navas

Tim Cahill

Jay-Jay Okocha

Abedi Pelé

Enzo Francescoli

Obdulio Varela

Cien nombres que construyeron la historia. Cien recuerdos que nos hacen vibrar. Y a 100 días del 2026, la pregunta es inevitable: ¿quién escribirá el próximo capítulo eterno del Mundial?

