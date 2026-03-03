A 100 días del Mundial 2026: los 100 gigantes que hicieron eterna la Copa del Mundo
De Pelé a Messi, un recorrido por las leyendas que marcaron la historia del torneo más grande del planeta. Ya falta menos para una nueva Copa del Mundo
Estamos a 100 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la emoción ya se siente en México y toda Latinoamérica. La Copa del Mundo no solo es un torneo: es memoria viva, hazañas imposibles y figuras que trascendieron generaciones.
A lo largo de casi un siglo, el Mundial nos ha regalado héroes inolvidables. Futbolistas que cargaron a sus selecciones, que definieron finales, que dejaron goles para la eternidad y que se convirtieron en símbolos de sus países. Hoy, rumbo a 2026, recordamos a los 100 mejores jugadores en la historia de los mundiales.
Leyendas que definieron épocas
Hablar de Mundial es hablar de Pelé, tricampeón con Brasil y eterno rey del futbol. Es mencionar a Diego Maradona, dueño de México 86 con actuaciones que rozaron lo divino. Es reconocer a Lionel Messi, quien en 2022 completó su obra maestra levantando la Copa. También es imposible olvidar a Zinedine Zidane, decisivo en 1998; a Ronaldo Nazário, letal en Corea-Japón 2002; o a Miroslav Klose, máximo goleador histórico del torneo.
El Mundial ha sido escenario de talento sudamericano, potencia europea y momentos que paralizaron al planeta. Cada generación tuvo su figura, su capitán, su ídolo.
Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales
Pelé
Diego Maradona
Lionel Messi
Zinedine Zidane
Ronaldo Nazário
Miroslav Klose
Gerd Müller
Franz Beckenbauer
Johan Cruyff
Paolo Rossi
Romário
Ronaldinho
Kaká
Rivaldo
Cafu
Carlos Alberto Torres
Bobby Charlton
Geoff Hurst
Garrincha
Just Fontaine
Eusébio
Lothar Matthäus
Andrés Iniesta
Xavi Hernández
Iker Casillas
Manuel Neuer
Oliver Kahn
Fabio Cannavaro
Roberto Baggio
Thierry Henry
Kylian Mbappé
Luka Modrić
Davor Šuker
Hristo Stoichkov
Roberto Carlos
Daniel Passarella
Mario Kempes
Gabriel Batistuta
Claudio Caniggia
Diego Forlán
Luis Suárez
Neymar
Carlos Valderrama
René Higuita
Lev Yashin
Gianluigi Buffon
Paolo Maldini
Alessandro Del Piero
Andrea Pirlo
Bastian Schweinsteiger
Thomas Müller
Philipp Lahm
Zico
Sócrates
Rivelino
Jairzinho
Didier Deschamps
Patrick Vieira
Michel Platini
David Villa
Fernando Torres
Carles Puyol
Sergio Ramos
Samuel Eto'o
Roger Milla
George Weah
Dennis Bergkamp
Marco van Basten
Ruud Gullit
Frank Rijkaard
Arjen Robben
Wesley Sneijder
Harry Kane
David Beckham
Wayne Rooney
Riyad Mahrez
Heung-min Son
James Rodríguez
Cuauhtémoc Blanco
Hugo Sánchez
Rafa Márquez
Javier Hernández
Keylor Navas
Tim Cahill
Jay-Jay Okocha
Abedi Pelé
Enzo Francescoli
Obdulio Varela
Cien nombres que construyeron la historia. Cien recuerdos que nos hacen vibrar. Y a 100 días del 2026, la pregunta es inevitable: ¿quién escribirá el próximo capítulo eterno del Mundial?
