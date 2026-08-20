Reporta prensa en Portugal e Italia, inminente acuerdo entre Porto y Milán, por Santiago Gimenez

El delantero Santiago Gimenez parece estar más cerca de dejar el Milán tras un año y medio en el que logró hacer poco y nada, para encaminarse a una aventura a Portugal en donde el Porto no deja de intentar hacerse de los servicios del mexicano. La prensa en Italia y Portugal coiciden en que un acuerdo podría estar cerca de concretarse.

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El futbolista de 25 años que destacó en Países Bajos con el Feyenoord, equipo que fue el trampolín para llegar al Milán en febrero del año pasado, ya habría aceptado irse a Porto e inclusive las condiciones y cuestiones salariales que se le plantean.

Porto, de acuerdo a los reportes de los últimos días, desea tener al jugador cedido de forma gratuita, haciéndose cargo totalmente del sueldo del jugador. En la negociación el cuadro de los Dragones se compromete a una compra definitiva si se alcanzan los objetivos establecidos, pago que rondaría los los 15 millones de euros por Santi.

Milán había puesto trabas a la negociación por su delantero, posiblemente esperando una mejor oferta del Porto recordando que ellos pagaron unos 30 millones de euros en las primeras semanas del 2025, por lo que anhelan recuperar algo de su inversión.

Sin embargo, si este tren por Santi Gimenez lo dejan pasar y no llegan mejores ofertas, podrían tener al jugador sin acción, ya que el entrenador rossoneri Ruben Armori no lo tendría en consideración para la temporada 2026-2027.

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Prensa en Portugal, ven latente el fichaje de Santi Gimenez con el Porto

El periódico digital RECORD de Portugal abunda en que el acuerdo que había rechazado el martes el Milan, ha regresado a las conversaciones entre clubes, por lo que Porto estaría planteando apuntalar aspectos de su oferta con la finalidad de cerrar el acuerdo.

Citan que el periodista italiano Matteo Moretto, ha logrado enterarse que en las próximas podría cerrarse esa fichaje entre ambos equipos al haber encontrado en conjunto los términos adecuados para ese movimiento del verano.