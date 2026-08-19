Se agotan los días para fichajes de mexicanos a Europa: ¿Cuándo cierra el mercado de transferencias?

Las transferencias en el balompié mundial están próximas a cerrar mientras los jugadores mexicanos que aparecen en la elite de equipos en Europa, no logran definir su futuro. El tiempo se agota y de no llegar algunas ofertas serias los aztecas prolongarían una posible aventura hasta el invierno.

La inercia de la Copa Mundial de la FIFA hizo pensar que más de un jugador podría dejar la Liga MX o en Europa, cambiar de equipo pero de momento, todo está en el terreno de los rumores y nada se concreta.

Erik Lira, entre permanecer en México, ir al Mónaco o iniciar una aventura en Emiratos Árabes Unidos

Durante el Mundial Jude Bellingham lo reconoció como un gran jugador; fue uno de los jugadores más regulares en la Máquina de Cruz Azul y su papel con la Selección fue destacado, pero al cabo de algunas semanas el interés del Mónaco por sus servicios no avanza.

El Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos podría ya haberlo firmado, pero el aspecto deportivo no es el más atractivo para Lira.

El mercado de transferencias en la Ligue 1 concluye el 1 de agosto por lo que hay por delante dos semanas determinantes para poder ver al PITBULL LIRA vistiéndose con el jersey del equipo francés.

Cuánto dinero pediría Cruz Azul por Erik Lira|Crédito: @CruzAzul / X

Armando Hormiga González, podría ir a Grecia con Olympiacos

Sería debatible si el futbol de Grecia es altamente competitivo, pero es una realidad que puede abrir el camino en Europa, y sería ese el beneficio que obtendría Armando Hormiga González firmando con el equipo de Olympiacos.

La Hormiga, último campeón de goleo de Chivas tiene la oferta de esa escuadra de tradición en Grecia y por ello pondrían en la mesa hasta 13 millones de euros para llevarse al atacante, algo que estaría siendo analizado por el rebaño.

Israel Reyes, sin ruido en el mercado de fichajes

El defensa de América, Israel Reyes había sido vinculado con la Roma y se llegó a asegurar que luego del Mundial se iría a Europa, pero entre los pocos minutos que jugó y un nivel aceptable todo se esfumó y no parece haber un futuro prometedor ahora para Reyes.

Santi Gimenez, con una posible transferencia a Porto trabada por el Milán

Santiago Gimenez, de 25 años de edad y quien ha tenido una mala aventura en el Milán, es buscado por el Porto quien pone en la mesa un préstamo gratuito en el que pagarán el salario de Santi y de alcanzar ciertos objetivos harán válida una compra obligatoria de 15 millones de euros.

Milán tiene otras ideas al respecto por lo que han rechazado ese planteamiento pero a su vez su entrenador en el cuadro rossoneri no lo tiene considerado para esta temporada.

En Portugal los fichajes cierran el 15 de septiembre, por lo que hay un mes por delante prácticamente para que suceda algo con Santi en la intención de ir a Europa.

Edson Álvarez, podría ir a la Real Sociedad

Cuando parecía que Edson Álvarez perseguiría un segundo aire con West Ham, el defensa o recuperador tendría una oferta por Real Sociedad para fichar en este mercado, información que ha surgido en las últimas horas y está en el aire lo que pudiera suceder con su futuro.

En España el mercado cierra el martes 1 de septiembre por lo que hay días aún para que ocurra algo positivo para el ex del América.