ÚLTIMA HORA: Reprograman Francia vs Irak en el Mundial 2026

Luego de más de una hora de suspensión, el partido de Francia vs Irak, correspondiente a la Fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya tiene horario para jugarse.

Al medio tiempo del encuentro en la cancha del Estadio Filadelfia, el equipo dirigido por Didier Deschamps se fue al descanso con la ventaja. Con un gol de Kylian Mbappé, 'Les Bleus' se fueron al vestidor arriba en el marcador y tras hora y media de retraso, se dio el anuncio de que el compromiso se va a reanudar en punto de las 18:00 horas, tiempo del Centro de México.

Y es que la tormenta eléctrica no permitía que los jugadores y aficionados permanecieran en la tribuna del inmueble. Tras un periodo de suspensión, los jugadores de Francia e Irak volvieron al terreno de juego para volver a calentar y posteriormente reanudar el juego.

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