Eagles al Super Bowl LVII, tras coronarse en la Conferencia Nacional

Tenemos al primer invitado al Super Bowl LVII. Los Philadelphia Eagles demostraron porque fueron el mejor equipo de la Conferencia Nacional y en la gran final de la NFC derrotaron por marcador de 7-31 a los 49ers.

Con 121 yardas por aire, 39 por tierra y un Touchdown por la vía terrestre, Jalen Hurts encaminó a su equipo a la victoria, junto a su corredor estrella Miles Sanders, quien consiguió un par de anotaciones en los primeros dos cuartos del encuentro.

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Las lesiones y los castigos de los 49ers

Las malas noticias empezaron de inmediato, además de ir perdiendo desde la primera serie ofensiva del encuentro, su mariscal de campo, Brock Purdy, la gran revelación de la temporada, tuvo que salir por una lesión en el codo.

Por su fuera poco, el veterano de 15 temporadas Josh Johnson, entró como quarterback, para su mala fortuna y la de los 49ers, también tuvo que dejar el campo por una conmoción. Purdy regresó, pero ni siquiera pudo lanzar el balón, el ataque en el último cuarto para San Francisco estuvo a cargo del corredor Christian McCaffrey, jugador que puso el 7-7, en el segundo episodio, pero que de poco sirvió para las aspiraciones de los gambusinos.

Eagles jugará el Super Bowl LVII en Arizona

Los Eagles regresan a un Super Bowl después de cinco años, cuando ganaron el LII ante los New England Patriots de Tom Brady, por marcador de 41-33, en el US Bank Stadium de Minesota, de la mano de Nick Foles. Ahora, esperan rival -al momento de escribir está nota- entre los Bengals y los Chiefs.

Cobertura 49ers vs Eagles EN VIVO | Final de la Conferencia Nacional

TOUCHDOWN DE EAGLES | Jalen Hurts con un acarreo de una yarda pone a Philadelphia a soñar en el Super Bowl LVII | 3Q 49ers 7-28 | Final Conferencia Nacional

TOUCHDOWN DE EAGLES | Con un acarreo de 13 yardas, Miles Sanders consiguió su segunda anotación de la tarde | 2Q 49ers 7-14 Eagles | Final Conferencia Nacional

TOUCHDOWN DE LOS 49ers | Christian McCaffrey se espacó 23 yardas para empatar la Final de la Conferencia Nacional | 2Q 49ers 7-7 Eagles | Final Conferencia Nacional

CMC putting the team on his back 🔥



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MALAS NOTICIAS PARA 49ers | Ahora es el defensivo Nick Bosa el que abandona el campo | 1Q 49ers 0-7 Eagles | Final Conferencia Nacional

Nick Bosa wasn't even in the game when he got hurt! pic.twitter.com/gryGE5dSZN — NFL UK (@NFLUK) January 29, 2023

ALERTA DE LESIÓN | Los 49ers anunciaron que Brock Purdy está cuestionable para regresar por una lesión el codo, tras el golpe que lo hizo perder el ovoide la serie ofensiva pasada | 1Q 49ers 0-7 Eagles | Final Conferencia Nacional

#SFvsPHI @DignityHealth injury update: QB Brock Purdy (right elbow) is questionable to return. — San Francisco 49ers (@49ers) January 29, 2023

Fumble de 49ers | Brock Purdy pierde el balón, pero afortunadamente para ellos, Philadelphia no consiguió puntos tras la perdida del balón | 1Q 49ers 0-7 Eagles | Final Conferencia Nacional

Touchdown de Eagles | Con un acarreo de seis yardas, de Miles Sanders, Philadelphia se pone arriba en el marcador | 1Q 49ers 0-7 Eagles | Final Conferencia Nacional

Una de las mejores atrapadas del año, DeVonta Smith consiguió el primer y diez para Eagles, tras un pase de 29 yardas de Jalen Hurts

Arranca la Final de la Conferencia Nacional en el Lincoln Financial Field entre los 49ers y los Eagles, en busca de un lugar en el Super Bowl LVII

YOU KNOW WHAT TIME IT IS 📻



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Previa 49ers vs Eagles | Final Conferencia Nacional Temporada 2022 NFL

Llegó el momento de la verdad, cuatros equipos buscan dos boletos para el Super Bowl LVII. El primer invitado saldrá el partido entre 49ers vs Eagles, duelos que arranca en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), desde el Lincoln Financial Field, en Philadelphia, casa de las Águilas.

NFC Championship 📍



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¿Cómo llegaron 49ers y Eagles a la Final de la Conferencia Nacional?

Este encuentro enfrenta a los dos mejores equipos de la Conferencia Nacional, los de Jalen Hurts terminaron en lo más alto del sector, gracias a 14 victorias, por apenas tres derrotas; motivo por el cual descansaron en la Ronda de Comodines, y en la Ronda Divisional derrotaron a los New York Giants por pizarra de 38-7.

Philly is ready. 🦅



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Por su parte, los 49ers han sido una de las grandes revelaciones de la Temporada 2022, no por que no fueran contendientes, sino porque perdieron a sus dos primeros quarterbacks, por lo que un notavo, el último pick del Draft 2022, tuvo entrar y ha sorprendido a propios y extraños, Brock Purdy.

Con el Mr. Irrelevant siendo el más relevante, los gambusinos derrotaron los Seattle Seahawks 41-23 en la Ronda de Comodines, y en el Divisional le ganaron los Dallas Cowboys, por pizarra de 19-12.