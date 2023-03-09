El Manchester United golea al Betis en los Octavos de Final de la Europa League

El Manchester United no tuvo piedad y goleó 4-1 al Betis en la ida de los Octavos de Final de la Europa League, para poner pie y medio en los Cuartos de Final del torneo europeo, gracias a los goles de Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes y Wout Weghorst.

La vuelta será el próximo jueves 16 de marzo, en Sevilla, cuando los verdiblancos reciban a los Red Devils en el Benito Villamarín, en punto de las 11:45 AM (tiempo del centro de México).

Revive los goles del Manchester United vs Betis | Octavos de Final Europa League

Cayó el cuarto, Wout Weghorst amplió la ventaja y ya es goleada de 4-1 sobre el Betis.

Bruno Fernandes alarga la ventaja, con un cabezazo, tras un tiro de esquina, los Red Devils desde la banda izquierda, para que el portugués rematara y así poner el 3-1 al 58'.

GOOOOOL DO UNITED!



Bruno Fernandes faz o terceiro dos Red Devils:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United 3 x 1 Real Betis 🇪🇸 pic.twitter.com/7uoqdkWD64 — Goleada Euro (@goleada_euro) March 9, 2023

Vuelve a ponerse arriba el Manchester United. Antony consiguió el 2-1 con un golazo. El atacante la puso en la escuadra derecha del arquero del Betis, quien solo fue un espectador más del fabuloso tanto que marcaron los ingleses.

Antony WHAT A GOAL 🇧🇷 pic.twitter.com/aTYqUddTFW — UtdPlug (@UtdPlug) March 9, 2023

Al minuto 32, Ayoze Pérez empató el partido, con un disparo de larga distancia, desde la esquina derecha del área grande, que poco pudo hacer De Gea para detener.

¡¡¡¡¡QUÉ GOLAZO DE AYOZE PÉREZ!!!!!pic.twitter.com/ZUtOhFTRS9 — Football Report (@FootballReprt) March 9, 2023

El Manchester United salió con todo a los Octavos de Final de la Europa League, y de inmediato, al minuto seis del partido, Marcus Rashford abrió el marcador, tras un fuerte disparo que dejó sin posibilidades al portero del Betis.

MARCUS RASHFORD MAKES IT 1-0! ⚽️ pic.twitter.com/UDA3SDWTPG — United Clip (@unitedclip) March 9, 2023

Previa Manchester United vs Betis | Europa League

Arrancaron los Octavos de Final de la Europa League. En la segunda tanda de partidos del día, se miden el Manchester United vs Betis, en el mítico Old Trafford; donde los ingleses esperan tomar ventaja sobre el cuadro español en la ida de esta fase de eliminación directa.

Los Red Devils arriban al duelo luego de eliminar a otro equipo de LaLiga, el Barcelona, que se quedó una vez más sin conseguir un título europeo, la última vez que consiguieron la hazaña, fue en el 2015, cuando conquistaron la Champions League, de la mano de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

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Estadísticas Manchester United vs Betis EN VIVO | Europa League

Por primera vez se enfrentan el Manchester United vs Betis en competiciones europeas

Estos encuentros de ida y vuelta entre ambas escuadras será la primera vez que se vean las caras en competiciones europeas, pero la balanza se inclina sobre el Manchester United, pues los sevillanos no han tenido buena suerte cuando se miden a ingleses, pues suman cuatro descalabros en los últimos seis duelos ante equipos de la Premier League.

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Alineaciones confirmadas Manchester United vs Betis | Europa League

Manchester United

Portero: David de Gea

Defensas: Diogo Dalot, R. Varane, L. Martínez y L. Shaw

Medios: Casemiro, Fred, Antony, W. Weghorst y Bruno Fernandes

Delanteros: M. Rashford

Betis

Portero: C. Bravo

Defensas: Abner, Luiz Felipe, G. Pezzella y Y. Sabaly

Medios: G. Rodríguez, William, Juanmi, Joaquín y Luiz Henrique

Delanteros: A. Pérez