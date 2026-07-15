Casi golpes en el Inglaterra - Argentina... DESDE EL MINUTO 3: la falta que reclamaban

El Argentina vs Inglaterra se juega con gran intensidad en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los dos equipos han apostado por una presión alta que ha desencadenado en roces importantes entre sus respectivas estrellas al punto de casi irse a los golpes en pleno arranque de partido.

Crédito: Captura de pantalla

Corría el minuto 3 cuando Enzo Fernández dejó una dura entrada a Elliot Anderson que desató la furia del equipo inglés, destacando la molestia de Jude Bellingham quien tras reclamar la falta terminó por encarar al propio Fernández para poco después irse a los empujones con Leandro Paredes. Afortunadamente, la bronca no pasó a mayores.

¿A los golpes? Lo que pasó tras la falta de Enzo Fernández

La Selección de Argentina arrancó el partido con una intensidad digna de una ronda eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El primer aviso llegó con una falta contra Jude Bellingham que no solo desencadenó en una queja ante el árbitro.

Sin embargo, en la jugada contra Elliot Anderson, el equipo inglés terminó por reclamar de manera airada al árbitro central. Siendo el cruce entre Jude Bellingham y Leandro Paredes el que más llamó la atención de las cámaras debido a que originaron una bronca entre ambas selecciones por comenzar a empujar el uno contra el otro.

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La increíble cantidad de faltas en los primeros minutos del Argentina vs Inglaterra

Con apenas 25 minutos de partido se ha concretado un total de 11 faltas en el encuentro. La cifra se divide en 5 faltas por parte de la Selección de Inglaterra y 6 por parte del conjunto argentino. Lo cual deja en claro la gran intensidad con la que se ha disputado uno de los últimos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Crédito: Mexsport

En ese sentido, el manejo de las faltas y tarjetas podría ser un factor clave que puede influir a lo largo del partido. Sobre todo por el riesgo que puede existir a una expulsión. Por lo que Thomas Tuchel y Lionel Scaloni deberán de manejar sus respectivos cambios dentro del partido con sabiduría.