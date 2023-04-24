Magistral gestión de energía da a Nick Cassidy el triunfo en Berlín

Nick Cassidy, del equipo Envision Racing, se hizo de la victoria del Berlin E-Prix 2023, en la octava ronda del campeonato, al pasar de la octava posición a lo más alto del podio tras una emocionante carrera rueda a rueda.

El singular circuito berlinés de Tempelhof deparó una segunda carrera intensamente táctica, repleta de adelantamientos (172 en total, 362 a lo largo del fin de semana) y con otra clase magistral de estrategia por parte del ganador de la carrera. Cassidy, que salía octavo, pilotó de forma soberbia para mantenerse en esa posición, marcando el ritmo y dominando la cuerda floja de la Formula E, en la que el ritmo, la habilidad y la energía son fundamentales.

E-Prix de Berlín R8, Resumen Completo | Formula E

La conservación de la energía volvió a ser crucial en un circuito con muchos rebufos, y Cassidy repelió la atención de todos los que se acercaban, incluidos sus rivales más cercanos durante la carrera.

Jake Dennis de Avalanche Andretti, que ahora está a sólo cuatro puntos del líder del campeonato, Pascal Wehrlein del equipo de Porsche, estaba a una distancia asombrosa de Cassidy, a sólo medio segundo cuando cruzaron la línea de meta. Wehrlein salió sexto, en una posición más fuerte que en las últimas carreras, después de quejarse de un mal ritmo a una vuelta en la clasificación, pero se vio relegado a la séptima posición al final de la carrera.

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Jean-Éric Vergne (DS PENSKE) admitió que no tenía el ritmo necesario para desafiar al Envision con motor Jaguar que finalmente llegó al escalón más alto, a pesar de liderar la carrera de forma intermitente. No obstante, el piloto galo se dijo satisfecho con el tercer puesto.

Mitch Evans gana la primera carrera en Berlín, y queda cuarto en la cita dominical

El ganador de la séptima ronda, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), remontó un puesto desde su posición en la parrilla para terminar cuarto, lo que supone un fin de semana magnífico para el neozelandés y para Jaguar TCS Racing. A pesar de que su compañero de equipo Sam Bird entró en contacto y se vio obligado a abandonar en este encuentro, los trenes motrices de Jaguar han conseguido la victoria en tres carreras consecutivas por primera vez en la historia de la Formula E, aunque en manos de los clientes Envision Racing y Cassidy.

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Por otra parte, hay que destacar la labor del piloto de Maserati, Maximilian Günther, que ascendió 15 posiciones desde la 21ª hasta la sexta, en un fin de semana prometedor para la escudería monegasco-italiana, ya que parece que poco a poco han encontrado la puesta a punto de su auto cuando llegamos a la mitad de la campaña.

Pascal Wehrlein sigue a la cabeza, pero por un estrecho margen de cuatro puntos sobre Cassidy, con Vergne en tercer lugar general.

