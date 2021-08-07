Resultado y medallas: Básquetbol femenil | Juegos Olímpicos

Comienza la cuenta regresiva para que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 terminen, el básquetbol femenil es una de las disciplinas que en cuanto a su disputa final por una de las codiciadas medallas es la más anhelada. Estados Unidos contra Japón es el partido de baloncesto decisivo para que ambos equipos representantes le otorguen ese punto extra a su país para posicionarse en el podio olímpico.

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Partidos de básquetbol olímpico femenil por medalla, equipo y horario en Tokyo 2020

Final. Partido por la medalla de oro

Estados Unidos VS Japón

21:30 horas

Saitama Super Arena

Por la medalla de bronce se enfrentó:

Francia VS Serbia

Francia se llevó la medalla de bronce con 91 puntos totales. Durante el partido el marcaje fue de 19, 24, 24, 24.

Serbia quedó en el cuarto lugar con 76 puntos. Marcaje registrado durante la disputa 23, 17, 16, 20.

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El partido de la gran final en la categoría femenil, es el número 52 registrado en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Estados Unidos contra Japón en el Saitama Super Arena es de los encuentros de básquetbol olímpico femenil más esperados.

Ambos países se han posicionado en el medallero olímpico y no solamente en esta disciplina, el triunfo del equipo varonil de básquetbol olímpico enfoca toda la atención para que ahora la selección femenil gane la presea de oro.

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La alineación de las barras y las estrellas está conformada por las basquetbolistas olímpicas:

Brittney Griner, Skylar Diggins, Napheesa Collier, A´ja Wilson, Jewell Loyd, Ariel Atkins, Chelsea Gray, Sylvia Fowles, Sue Bird, Breanna Stewart, Diana Taurasi y Tina Cjarles.

Sus contrincantes, el equipo femenil asiático de básquetbol olímpico se compone por:

Nanako Todo, Nako Motohashi, Yuki Miyazawa, Maki Takada, Saki Hayashi, Monica Okoye, Rui Machida, Himawari Akaho, Saori Miyazaki, Evelyn Mawuli, Naho Miyoshi y Moeko Nagaoka.

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