Los resultados que se necesitan para que Brasil juegue en México durante el Mundial 2026

La Selección de Brasil, una de las favoritas a lograr el título, hizo su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el fin de semana pasado luego de igualar a un tanto frente a Marruecos, en duelo correspondiente al Grupo C de este evento en donde también aparecen Escocia y Haití.

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Con este resultado, Brasil complica un poco sus oportunidades de terminar el grupo como el líder del mismo considerando que Marruecos también pelea por este lugar. Ante ello, no está de más conocer cuáles son los resultados que se necesitan para que el cuadro sudamericano juegue la siguiente fase en México.

¿Qué se necesita para que Brasil juegue el Mundial 2026 en México?

Como sabes, México albergará 13 partidos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital del país, Monterrey y Guadalajara. Uno de ellos forma parte de los dieciseisavos de final, y es precisamente aquí en donde Brasil podría jugar en suelo nacional.

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Bajo este contexto, para que Brasil juegue en México durante la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 necesitan cheddar en segundo lugar de su sector para que, con ello, enfrente al primer lugar del Grupo F, mismo que está integrado por Japón, los Países Bajos, Túnez y Suecia.

De concretarse esto, Brasil viajaría a México para disputar los dieciseisavos de final ante el líder de este grupo precisamente en el Estadio Monterrey, lo cual sugiere una fiesta por demás espectacular considerando el lazo que existe entre la afición brasileña y la fanaticada azteca.

¿Cuál es el siguiente partido de Brasil en el Mundial 2026?

Después del empate obtenido ante Marruecos, Brasil se verá las caras ante el combinado de Haití el próximo 19 de junio en punto de las 16:30 horas. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos ante Escocia el 24 del mismo mes minutos después de las 4 de la tarde.