Los resultados de este martes 7 de noviembre en la Champions League

Se fueron la mitad de los partidos en la Jornada 4 de la Champions League. Dentro del primer día de actividad en la Fecha 4 del torneo más importante a nivel de clubes, Santiago Giménez y el Feyenoord no pudieron en su visita contra la Lazio; por otro lado, el Barcelona perdió el invicto en el torneo; mientras que el Manchester City ya está en clasificado a la siguiente ronda.

A pesar de la insistencia del conjunto de Rotterdam, no pudieron ante los romanos, que sacaron tres puntos muy importantes dentro del Grupo E, y con el 1-0, quedarse en el segundo lugar del sector, por arriba de sus rivales de esta tarde.

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El Manchester City ya está en Octavos de Final y el Barcelona pierde el invicto

El equipo de Pep Guardiola marcha con paso perfecto en la Champions League, cuatro ganados, en cuatro partidos, para así llegar a 12 puntos, y asegurar su boleto a los Octavos de Final del certamen, de hecho el Leipzig también ya clasficó con nueve unidades, pues el Estrella Roja y el Young Boys, solo tienen uno y quedaron fuera de cualquier posiblidad.

Por su parte, el Barcelona se topó con el Shakhtar, para llevarse una de las grandes sorpresas en lo que va de la campaña 2023, pues se fueron con su primera derrota, para perder el invicto, gracias al tanto de Danylo Sikan, a cinco minutos del final de la primera mitad, y así dejar a los culés con nueve unidades, pero aún líderes del Grupo H.

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Los resultados de la Champions League este 4 de noviembre 2023

Dortmund 2-0 Newcastle

Shakthar 1-0 Barcelona

Lazio 1-0 Feyenoord

Porto 2-0 Antwerp

Manchester City 3-0 Young Boys

Milan 2-1 PSG

Atlético Madrid 6-1 Celtic FC

Estrella Roja 0-1 RB Leipzig