¿Qué resultados necesita Cruz Azul para acceder a la siguiente ronda de la Leagues Cup en primer lugar?

Cruz Azul continúa con vida en todos los torneos que está disputando en este semestre y, contrario a lo que ocurrió en ediciones anteriores, tiene todo para acceder a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 luego del gran trabajo realizado por el técnico mexicano Joel Huiqui.

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La Máquina no ha tenido suerte desde que la Leagues Cup cambió de formato, un hecho que podría cambiar en esta edición toda vez que el equipo depende de sí mismo para asegurar su pase a la siguiente ronda. Ahora bien, ¿qué necesita Cruz Azul para terminar como el primero de la tabla?

¿Qué necesita Cruz Azul para acceder como primero de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup?

Cruz Azul fue uno de los cuatro equipos que terminó la Jornada 2 de la Leagues Cup con 6 puntos de 6 posibles gracias a las victorias frente al Philadelphia Union y el New York City. Además, cuenta con una diferencia de +2 luego de sumar tres goles a favor por solo uno en contra.

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Dicho lo anterior, y considerando los resultados obtenidos por equipos como Juárez, León, Tigres y Toluca, a Cruz Azul le basta con empatar su siguiente encuentro para terminar en el segundo lugar de la clasificación general, una posición por demás interesante para solventar los cuartos de final.

Ahora bien, si su deseo es terminar como el primer lugar de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup, entonces Cruz Azul tendrá que ganar y esperar que el Club América no haga lo mismo para, así, convertirse en el mejor equipo de México en este formato que mide a tres países distintos.

¿Cuándo, a qué hora y contra quién es el siguiente juego de Cruz Azul?

Cruz Azul cerrará esta primera ronda de la Leagues Cup enfrentando a uno de los mejores equipos de la MLS en esta competición. Será este jueves cuando dentro del SeatGreek Stagium en puntola Máquina se mida al Chicago Fire de Robert Lewandowski de las 7 de la noche, tiempo centro de México.