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Resultados de HOY 28 de junio de los 16avos de final del Mundial 2026

La Selección de Canadá venció al conjunto africano y ya espera a Países Bajos o Marruecos en la ronda de octavos de final de la justa veraniega.

16avos de final del Mundial 2026
Crédito; Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

La Selección de Canadá es oficialmente la primera clasificada a los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro norteamericano venció a su similar de Sudáfrica en la cancha de Los Angeles y aunque sufrió de más, hizo valer los pronósticos. Ahora, los pupilos de Jesse Marsch descansarán y estarán atentos al partidazo entre Países Bajos y Marruecos que se jugará en el Estadio Monterrey ya que de ese duelo sale su rival en la siguiente ronda.

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Un solitario gol del ex jugador de Cruz Azul; Stephen Eustaquio en tiempo de compensación fus suficiente para que el cuadro de la Hoja de Maple avanzara a la siguiente ronda. Triunfo histórico para el combinado canadiense que se mete entre las 32 mejores de la justa mundialista. Además, Concacaf ya amarró un lugar en octavos de final y espera llenar sus dos huecos más cuando Estados Unidos y México salten a escena.

16avos de final del Mundial 2026

  • Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).
  • Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).
  • Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).
  • Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).
  • Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).
  • México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).
  • Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta
  • Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).
  • España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles
  • Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto
  • Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver
  • Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas
  • Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).
  • Colombia vs Ghana - Viernes 3 de julio a las 7:30 pm en Kansas City
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