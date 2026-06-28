Resultados de HOY 28 de junio de los 16avos de final del Mundial 2026

La Selección de Canadá es oficialmente la primera clasificada a los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro norteamericano venció a su similar de Sudáfrica en la cancha de Los Angeles y aunque sufrió de más, hizo valer los pronósticos. Ahora, los pupilos de Jesse Marsch descansarán y estarán atentos al partidazo entre Países Bajos y Marruecos que se jugará en el Estadio Monterrey ya que de ese duelo sale su rival en la siguiente ronda.

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Un solitario gol del ex jugador de Cruz Azul; Stephen Eustaquio en tiempo de compensación fus suficiente para que el cuadro de la Hoja de Maple avanzara a la siguiente ronda. Triunfo histórico para el combinado canadiense que se mete entre las 32 mejores de la justa mundialista. Además, Concacaf ya amarró un lugar en octavos de final y espera llenar sus dos huecos más cuando Estados Unidos y México salten a escena.

16avos de final del Mundial 2026