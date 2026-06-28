OFICIAL: Director técnico renuncia tras fracasar en el Mundial 2026

La temprana eliminación de Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha cobrado su primer víctima; Hong Myung-bo. El ahora ex director técnico de los Tigres de Asia presentó su renuncia este domingo 28 de junio tras no poder llevar a la ronda de 16avos de final a su equipo ni siquiera como uno de los mejores terceros lugares de la justa veraniega. La sorpresiva derrota contra Sudáfrica en el Estadio Monterrey arruinó todos los planes del conjunto coreano y ahora, están en busca de timonel.

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En conferencia de prensa, Hong fue contundente: ''Me disculpo profundamente con el público coreano que apoyó a nuestro equipo. Hoy, estoy renunciando. Aceptar este trabajo nunca fue una decisión fácil, pero desde el momento en que lo acepté, mi único enfoque fue cumplir con mis deberes de manera responsable hasta el final.'', mencionó el que fuera capitán de Corea del Sur como jugador.

Cabe destacar que, dicho estratega tampoco pudo llevar a la ronda de octavos de final a Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014, al quedar eliminada en la fase de grupos tras igualar (1-1) con Rusia y perder con Argelia (4-2) y Bélgica (1-0).

16avos de final del Mundial 2026